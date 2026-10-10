Дзюдоист Инал Тасоев принёс России первое золото чемпионата мира в Баку

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира в Баку, принеся национальной сборной первую награду высшей пробы на турнире. В финальной схватке весовой категории свыше 100 килограммов он одержал досрочную победу над представителем Азербайджана Ушанги Кокаури.

Для 28-летнего Тасоева это уже третье золото мировых первенств. Ранее российский тяжеловес становился чемпионом мира в 2023 и 2025 годах.

Путь к очередному титулу пролегал через поединок с ещё одним представителем Азербайджана. В полуфинале Тасоев победил Джамала Гамзатханова, обеспечив себе участие в решающей схватке.

До победы Тасоева в активе российской команды на турнире были три бронзовые медали. Их завоевали Сабина Гилязова в категории до 48 килограммов, Мадина Таймазова — до 70 килограммов и Нияз Билалов — до 100 килограммов. Чемпионат мира по дзюдо в Баку завершится 11 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что женская сборная России по дзюдо повторила свой лучший результат на чемпионатах мира за последние 33 года. На турнире в Баку Сабина Гилязова и Мадина Таймазова завоевали по бронзовой медали. До этого российские дзюдоистки дважды поднимались на пьедестал одного мирового первенства в 1993 году.