Роскосмос разрабатывает биорегенеративные системы, которые позволят воспроизводить основные природные процессы прямо на борту космических аппаратов. Такие технологии необходимы для длительных экспедиций за пределы околоземной орбиты, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на Курчатовском геномном форуме «КурчатовГенТех-2026» в Москве.

По словам Баканова, существующие системы уже позволяют очищать воздух, восстанавливать запасы воды и поддерживать необходимые условия для экипажа. Однако при полётах в дальний космос этого будет недостаточно: продукты по-прежнему приходится доставлять с Земли, а органические отходы требуют переработки.

«Поэтому мы развиваем биорегенеративные системы. Их задача — воспроизвести в космосе основные процессы земной биосферы», — объяснил руководитель Роскосмоса.

Одним из перспективных решений станет сочетание фотобиореакторов и установок для выращивания растений. Первые смогут перерабатывать углекислый газ, выделять кислород и производить белковую биомассу. Растения, в свою очередь, помогут разнообразить питание космонавтов и создать более привычную среду обитания.

В основе разработки лежит идея максимально замкнутого цикла жизнеобеспечения. Вместо постоянного пополнения запасов с Земли будущие космические системы должны обеспечивать повторное использование ресурсов и производство части необходимых экипажу продуктов. Это особенно важно для продолжительных межпланетных экспедиций.

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