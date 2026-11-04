Внеземная кухня: Космонавтов научат печь свежий хлеб прямо на орбите
Российские учёные разрабатывают технологию выпечки хлеба в космосе
Обложка © телеканал «Санкт-Петербург»
Петербургские учёные разрабатывают технологию, которая позволит космонавтам печь свежий хлеб прямо на орбите. Специалисты НИИ хлебопекарной промышленности планируют отправлять на станцию культуры дрожжей и бактерий, чтобы экипаж мог сам готовить закваску.
Первую проверку уже прошли молочнокислые бактерии: их отправили в космос в 2025 году. Как рассказали исследователи, после возвращения на Землю культуры сохранили активность и свойства, от которых зависят вкус и аромат.
Пока хлеб для космонавтов пекут на Земле по специальной рецептуре. Он должен храниться не менее 15 месяцев и не крошиться в невесомости, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее лётчик-космонавт Иван Вагнер рассказал, какие российские продукты полюбили на МКС. По его словам, американским астронавтам особенно нравятся мясные консервы и творог. Обмен едой между экипажами давно стал привычным делом.