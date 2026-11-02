Американские астронавты на Международной космической станции (МКС) с удовольствием едят российские мясные консервы и творог. Об этом ТАСС рассказал лётчик-космонавт Иван Вагнер, отметив, что экипажи разных стран регулярно обмениваются продуктами.

«Наш творог, например, нравится всем. Также у нас очень вкусные мясные консервы, [коллеги] с удовольствием прилетают и едят наши мясные консервы. У них есть бифштексы, стейки», — поделился космонавт.

По словам Вагнера, у каждой страны есть свои удачные блюда. При этом российский рацион, считает он, отличается большим разнообразием полноценной готовой еды. Поэтому обмен продуктами на орбите давно стал привычным делом.

Отдельная история — вкусовые предпочтения в невесомости. Космонавт объяснил, что во время полёта особенно хочется ярких вкусов: острого, солёного, сладкого или кислого. Именно поэтому экипажи нередко просят доставить с Земли аджику и перец.

Сам Вагнер дважды работал на МКС. Первый полёт состоялся в 2020 году и продолжался 196 суток, второй — с сентября 2024-го по апрель 2025 года. Во время последней экспедиции космонавт провёл на орбите 220 суток и работал специальным корреспондентом ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что космонавт Анна Кикина показала продукты, доставленные на МКС грузовым кораблём «Прогресс МС-35». Среди припасов оказались кедровые орехи, несколько видов мармелада, сгущёнка и какао. Особенно Кикину порадовал кислый мармелад, а сладости с кедровыми орешками она собиралась подарить американскому коллеге на день рождения. Всего грузовик доставил на станцию 275 килограммов продуктов.