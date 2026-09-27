Орехи себе, мармелад — коллеге: Космонавт Кикина показала распаковку груза с «Прогресса»

Кедровые орехи и сразу несколько видов мармелада пополнили запасы российского сегмента Международной космической станции после прибытия грузовика «Прогресс МС-35». Содержимое посылки с Земли показала космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

«Прогресс МС-35» доставил на МКС кедровые орехи и мармелад. Видео © Telegram / Роскосмос

«Это кедровый орех, я обожаю кедровый орех, целая пачечка пришла», — рассказала Кикина на видео, опубликованном «Роскосмосом».

По её словам, в стандартном рационе экипажа кедровых орехов нет — обычно космонавтам доступны фундук и арахис. Вместе с орехами на станцию привезли сосновый мармелад с кедровыми орешками. Его Кикина собирается подарить астронавту NASA Джеку Хэтэуэю, у которого скоро день рождения. Хэтэуэй сейчас работает на МКС в составе экспедиции 75.

Среди других прибывших продуктов космонавт показала томатную пасту, сгущённое молоко, какао, сливки и кофе с сахаром. Однако больше всего Кикину порадовал кислый мармелад.

«Прогресс МС-35» стартовал с Байконура 16 сентября и через три дня пристыковался к модулю «Поиск». На корабле находилось более 2,4 тонны грузов, в том числе 275 килограммов продуктов, 842 килограмма топлива, 420 килограммов воды и оборудование для научной работы.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Прогресс МС-35» доставил на МКС систему управления «Теледроидом». Специальный экзоскелет позволит оператору внутри станции задавать движения роботу, который в будущем должен выполнять часть операций на внешней поверхности МКС. Самого «Теледроида» планируют отправить на орбиту следующим грузовым кораблём.