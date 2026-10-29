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Опубликовано 29 октября, 22:39

«Ерунда полная»: Глава Роскосмоса развеял слухи о закрытии проблемного отсека МКС

Баканов опроверг сообщения о консервации модуля «Звезда» на МКС

Обложка © Роскосмос

Обложка © Роскосмос

Переходный отсек российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) не консервировали из-за утечек воздуха. Он продолжает работать в прежнем режиме, сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Нет, ерунда полная. <...> Ничего мы не консервировали, работаем в том же режиме, который есть», — сказал руководитель госкорпорации, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о прекращении эксплуатации отсека.

Ранее утверждалось, что Роскосмос и NASA якобы договорились законсервировать переходную камеру «Звезды» из-за продолжающейся утечки воздуха. Проблему пытаются устранить уже несколько лет.

Заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалёв также заверил, что необходимости в консервации нет. По его словам, отсек продолжают частично использовать, а безопасности экипажа ничего не угрожает.

Внутри поддерживается давление на уровне 200–250 мм ртутного столба. При этом модуль сохраняет свои основные функции, включая операции по дозаправке и выдачу импульсов для коррекции орбиты станции.

Техническое состояние «Звезды» российские специалисты регулярно обсуждают с американскими коллегами. Решения о дальнейшей эксплуатации оборудования принимаются совместно с международными партнёрами.

Баканов допустил затопление МКС в 2031–2032 годах
Баканов допустил затопление МКС в 2031–2032 годах

Ранее Life.ru сообщал, что в июне 2026 года космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда». Один из проблемных участков начали герметизировать специальным составом «Герметалл-1». В Роскосмосе тогда подчеркнули, что ситуация на станции остаётся стабильной и угрозы для экипажа нет.

Больше новостей об орбитальных станциях, космических миссиях и работе Роскосмоса — в разделе «Космос» на Life.ru.

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