«Роскосмос»: На МКС загерметизировали место утечки воздуха «герметаллом»

На российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха из переходной камеры модуля «Звезда». Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

В госкорпорации подчеркнули, что обстановка на станции остаётся стабильной. Проблему выявили во время наддува переходной камеры до давления Международной космической станции.

После этого специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС зафиксировали утечку, а космонавты провели осмотр отсека. В результате были обнаружены два потенциальных участка, через которые мог уходить воздух.

Одно из мест уже начали герметизировать. На него нанесли первый слой двухкомпонентного состава «Герметалл-1». Второй участок расположен на конусной части переходной камеры, сейчас экипаж готовит его к заделке.

В «Роскосмосе» отметили, что угрозы для экипажа и бортовых систем нет. Давление на станции остаётся стабильным и поддерживается на расчётном уровне.

Ранее сообщалось, что астронавтов на Международной космической станции перевели в режим готовности к возможной эвакуации из-за усиливающейся утечки воздуха. NASA поручило четырём участникам миссии Crew-12 перейти в корабль Crew Dragon, пристыкованный к станции, и надеть скафандры на случай, если ситуация потребует экстренного ухода с МКС.