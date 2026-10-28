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Опубликовано 28 октября, 17:13

Баканов допустил затопление МКС в 2031–2032 годах

Дмитрий Баканов. Обложка © Life.ru

Дмитрий Баканов. Обложка © Life.ru

Международную космическую станцию могут затопить в 2031 или 2032 году, то есть позднее первоначально намеченного срока. Возможное изменение графика связано с просьбой американской стороны продлить эксплуатацию орбитального комплекса до 2030 года. Об этом журналистам сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на полях форума Россия — Африка.

«У нас сейчас они обратились подвинуть [окончание срока работы] с 2028 на 2030, и дальше с затоплением 2031 или 2032 год», — рассказал руководитель госкорпорации.

МКС оставят на орбите до 2030 года? О чём договорились главы Роскосмоса и NASA
МКС оставят на орбите до 2030 года? О чём договорились главы Роскосмоса и NASA

Ранее Россия и США договорились продолжить совместную работу на МКС до 2030 года. Однако окончательные сроки её вывода с орбиты ещё обсуждаются. В частности, партнёрам предстоит согласовать технические детали завершения эксплуатации станции.

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Анастасия Никонорова
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