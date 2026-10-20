Еда стала роскошью для трети планеты: в МИД России обвинили Запад в продовольственном кризисе

Около трети жителей планеты не имеют возможности покупать качественные продукты питания, которые за последние пять лет подорожали на 25%. Одной из причин такой ситуации стали принудительные торговые меры западных стран. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов на заседании Комитета по всемирной продовольственной безопасности в Риме.

Дипломат обратил внимание на недавнее заявление государств G20, осудивших использование продовольствия как инструмента политического давления. Речь идёт о торговых ограничениях, с помощью которых отдельные страны пытаются добиться геополитических уступок.

По словам Логвинова, участники «Большой двадцатки» признали, что подобные действия наносят ущерб международной торговле, нарушают логистические цепочки и подрывают устойчивость мировых рынков. Одним из последствий он назвал ускорение продовольственной инфляции.

«Примерно треть населения мира не может позволить себе качественные продукты, стоимость которых увеличилась на 25% за последние пять лет», — констатировал представитель МИД.

Особую тревогу, по мнению дипломата, вызывает влияние дорожающего продовольствия на положение целых государств. Он предупредил, что неконтролируемый рост цен угрожает не только благополучию людей, но и политической стабильности, экономическому равновесию и социальной справедливости.

Логвинов также указал на противоречие между современными достижениями человечества и сохраняющейся проблемой голода. Несмотря на развитие науки, технологий и экономики, более 600 миллионов человек в мире по-прежнему сталкиваются с нехваткой продовольствия.

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