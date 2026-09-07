«Еда закончилась»: В McDonald’s под Киевом пропали наггетсы и бургеры после удара по логистике

В ресторане McDonald’s в селе Гатное под Киевом возникли перебои с некоторыми продуктами. Посетители публикуют в соцсетях скриншоты меню, где сразу несколько популярных позиций отмечены как отсутствующие.

Одна из посетительниц написала в Threads, что в заведении закончилась часть еды, а сотрудница якобы объяснила это отсутствием поставок. Судя по опубликованным скриншотам, заказать нельзя было, в частности, некоторые бургеры и наборы куриных наггетсов.

На нехватку отдельных позиций пожаловались и посетители McDonald’s в самом Киеве. Украинский «Главком» пишет об отсутствии картофеля фри и наггетсов в заведениях Гатного и на Севастопольской площади. При этом другие пользователи утверждают, что ситуация локальная и в соседних ресторанах меню доступно полностью.

Перебои появились спустя несколько дней после удара по логистической инфраструктуре в Гатном. В ночь на 4 сентября российские военные поразили расположенный там центр «ЕКО-Автотехникс». По данным Минобороны РФ, на объекте хранились и распределялись товары двойного назначения для нужд ВСУ.