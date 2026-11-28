В России с 1 марта 2027 года появится единая база IMEI-кодов смартфонов и других устройств с поддержкой сотовой связи. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Новая система создаётся в рамках второго пакета законодательных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В реестр будут вноситься уникальные идентификаторы мобильных телефонов, планшетов и умных часов.

«IMEI — это уникальный 15-значный номер устройств, например, мобильного телефона, планшета или же умных часов», — пояснил парламентарий.

Боярский сравнил этот код с VIN-номером автомобиля. Он присваивается устройству на заводе и позволяет оператору связи распознавать конкретный аппарат независимо от установленной в него сим-карты.

По словам депутата, введение единой базы должно затруднить перепродажу украденной техники. Предполагается, что операторы смогут проверять идентификаторы устройств и ограничивать работу аппаратов, внесённых в список запрещённых.

Глава комитета обратил внимание, что соответствующие законодательные изменения уже утвердил президент.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Минцифры дать владельцам неофициально ввезённых смартфонов две недели на регистрацию IMEI. Согласно обсуждаемому механизму, после окончания этого срока незарегистрированные аппараты могут лишиться доступа к российским сотовым сетям. При этом для телефонов, ввезённых в страну до апреля 2027 года, предлагается предусмотреть исключение.