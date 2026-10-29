В России хотят отключать «серые» смартфоны: кто рискует остаться с «‎кирпичом»

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов, приобретённых за границей или ввезённых без надлежащего таможенного оформления. Владельцам таких устройств планируют предоставить две недели для внесения IMEI в специальный реестр. Если человек не выполнит требование, его телефон перестанут обслуживать российские мобильные операторы. При этом ранее подключённые к отечественным сетям аппараты смогут продолжить работу без дополнительных процедур.

О готовящихся изменениях сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы. В Министерстве цифрового развития подтвердили изданию, что рассматривается механизм учёта устройств по их международным идентификаторам IMEI. Речь идёт об уникальном 15-значном номере, который присваивается мобильному оборудованию при производстве. Благодаря такому коду операторы могут определять конкретный аппарат независимо от установленной в нём сим-карты.

Согласно обсуждаемым правилам, дополнительная регистрация потребуется прежде всего гражданам, которые самостоятельно привезли смартфон из другой страны, а также владельцам контрафактных устройств. Предполагается, что необходимую процедуру можно будет пройти через портал «Госуслуги».

На внесение информации о телефоне отведут 14 дней. Если за этот период владелец не зарегистрирует устройство, мобильные операторы получат основание прекратить его обслуживание.

«При отказе от регистрации по истечении установленного срока такие устройства не будут обслуживаться в сетях», — заявили в Минцифры.

Однако владельцам уже используемых смартфонов беспокоиться о немедленном отключении не нужно. Ведомство предусмотрело исключение для аппаратов, которые работали в российских сетях до апреля 2027 года. Они сохранят доступ к связи независимо от того, каким способом ранее попали в страну. Для официальных магазинов электроники серьёзных изменений также не ожидается. Информацию о легально ввезённых смартфонах предполагается добавлять в базу автоматически, без дополнительных действий со стороны покупателей.

Гораздо заметнее нововведение может отразиться на продавцах, использующих неофициальные каналы поставок. Участники рынка допускают, что после введения нового порядка до 70% таких продавцов могут прекратить деятельность. Покупателей изменения тоже способны затронуть через стоимость техники. По экспертным оценкам, отдельные модели смартфонов могут подорожать до 40% по сравнению с наиболее дешёвыми предложениями на нынешнем рынке.

Окончательное решение пока не принято. Как уточнили в Минцифры, соответствующие предложения находятся на рассмотрении в аппарате правительства. В ходе согласования условия регистрации, сроки и порядок применения ограничений могут измениться.

Создание единой базы мобильных устройств обсуждается уже несколько месяцев. Ещё в декабре 2025 года Life.ru сообщал о планах Минцифры организовать учёт смартфонов по номерам IMEI. Заместитель главы ведомства Дмитрий Угнивенко объяснял, что система позволит точнее идентифицировать устройства и может помочь при введении ограничений мобильной связи.