«Единая Россия» добьётся решения проблемы со списанием долгов бойцов СВО

Участники специальной военной операции, имеющие право на списание кредитных долгов до 10 миллионов рублей, не должны получать отказы из-за разночтений в законодательстве. Об этом заявил Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель.

Поводом стала правовая коллизия, возникшая после изменения правил списания задолженности для военнослужащих. Из-за новой редакции закона под вопросом оказалось применение льготы к некоторым контрактникам, в отношении долгов которых уже началось судебное взыскание. Ассоциация российских банков обратилась в Центробанк и Госдуму с просьбой устранить неопределённость.

По словам Сайбеля, ситуацию необходимо урегулировать как можно быстрее. «Единая Россия» намерена совместно с ЦБ и представителями банковского сектора выработать единый подход к спорным случаям, чтобы военнослужащие могли воспользоваться положенными мерами поддержки без дополнительных проволочек.

«Законодательные гарантии теряют смысл, если на практике их применение зависит от трактовки отдельных норм. За каждым таким случаем стоят конкретные люди и их семьи, для которых финансовая нагрузка после участия в боевых действиях может стать серьёзной проблемой», — подчеркнул парламентарий.

Сайбель добавил, что региональные отделения и общественные приёмные партии продолжат принимать обращения участников СВО. Каждый случай отказа в списании задолженности предлагается рассматривать индивидуально, с учётом обстоятельств и правовых оснований.

«Каждый случай отказа нужно разбирать предметно, с оценкой обстоятельств и правовых оснований. «Единая Россия» будет добиваться устранения спорных моментов, чтобы предусмотренные законом гарантии работали без сбоев», — заявил депутат.

Напомним, механизм позволяет при соблюдении установленных условий прекратить кредитные обязательства военнослужащих и их супругов на общую сумму до 10 миллионов рублей. После поправок 2026 года возник вопрос о сохранении льготы для тех, кто заключил контракт в период с декабря 2024 года по апрель 2026-го.

В Госдуме рассчитывают согласовать применение законодательства таким образом, чтобы положенные военнослужащим гарантии не зависели от различий в трактовке норм банками и другими участниками процедуры.