Путин поручил проверить зачисление детей участников СВО в школы

Российские власти проверят, соблюдаются ли права детей участников специальной военной операции при поступлении в школы. Президент РФ Владимир Путин поручил провести анализ с использованием портала «Госуслуги» и при необходимости устранить проблемы в системе зачисления. Результаты должны представить до 15 декабря 2026 года.

Проверка затронет государственные и муниципальные образовательные учреждения. Главная задача — выяснить, насколько действующий порядок предоставления мест работает на практике и могут ли семьи военнослужащих воспользоваться предусмотренными преимуществами.

За исполнение поручения будут отвечать Минцифры, Минпросвещения и региональные органы власти. Им предстоит изучить соблюдение установленных правил, используя возможности федеральной информационной системы «Госуслуги».

Отдельно президент распорядился при необходимости усовершенствовать сам портал. Если выяснится, что его технические возможности мешают полноценной реализации действующего порядка, ответственные ведомства должны принять меры.

Сейчас для отдельных категорий детей участников СВО предусмотрены преимущества при зачислении в образовательные организации. Конкретный порядок зависит от статуса военнослужащего и оснований предоставления льготы. При этом новое поручение не вводит дополнительных привилегий, а направлено на проверку уже существующих механизмов.

В опубликованном документе не приводятся сведения о количестве семей, столкнувшихся с отказами или другими трудностями при поступлении. Также не сообщается, в каких регионах могли возникать нарушения.

Ранее в Госдуме напомнили о дополнительных мерах поддержки семей с детьми школьного возраста. Как сообщал Life.ru, депутат Никита Чаплин рассказал, что для детей участников СВО, многодетных семей и других льготных категорий в регионах могут действовать программы компенсации расходов на школьную форму, канцтовары и проезд.