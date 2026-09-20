«Единая Россия» набирает 49,06% по предварительным итогам ДЭГ

«Единая Россия» набирает 49,06% голосов по предварительным результатам дистанционного электронного голосования на выборах в Государственную думу по федеральному округу.

На втором месте находится партия «Новые люди» с 15,42%. КПРФ получает 12,26%.

ЛДПР набирает 10,79% голосов, «Справедливая Россия» — 5,75%. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость получает 2,16%.

В опубликованном срезе более 5% электронных голосов получили пять партий: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Эти данные не являются итоговыми результатами выборов и отражают только дистанционное электронное голосование.

Предварительные показатели ДЭГ также не включают результаты Калининградской области, которые должны быть учтены позднее. Общий итог выборов определят после подсчёта всех электронных и бумажных бюллетеней.

На выборах депутатов Госдумы IX созыва россияне выбирали 450 парламентариев: 225 по партийным спискам и ещё 225 по одномандатным округам.