Единственную на Сахалине птицефабрику по производству яиц передали в управление частной компании из-за неэффективности прежнего руководства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев. Все акции предприятия принадлежат областному правительству.

Управляющую организацию выбрали по итогам конкурсных процедур. По словам Зайцева, она специализируется на сельском хозяйстве и имеет опыт управления птицефабриками в России.

Совместно с новым руководством власти разработали пятилетнюю стратегию развития предприятия. Губернатор Валерий Лимаренко назвал продовольственную безопасность приоритетом для региона.

Первоочередная задача — сформировать гарантированный запас кормов на полтора месяца. Также на предприятии планируют запустить линию воздушно-капельного охлаждения мяса и автоматическое упаковочное оборудование.

«В связи с технологическим обновлением мы приостановим производство мяса бройлеров. И с марта 2027 года птицефабрика начнёт выпуск охлаждённого мяса птицы», — рассказал ТАСС управляющий Андрей Биль.

По его словам, продукцию будут направлять в магазины непосредственно с производства, минуя складское хранение. План на 2027 год — около трёх тысяч тонн охлаждённого мяса птицы. Биль утверждает, что сейчас такой продукции в продаже на Сахалине нет.