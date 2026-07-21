Яйца «к завтраку» оказались с сюрпризом: В продукции известной птицефабрики нашли антибиотики

Россельхознадзор выявил антибиотики в двух партиях куриных яиц, произведённых птицефабрикой «Синявинская» в Ленинградской области. В отношении производителя начата внеплановая проверка. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении ведомства.

Нарушения были выявлены в ходе пищевого мониторинга. Лабораторные исследования показали, что две партии куриных яиц не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Результаты испытаний внесли в компонент «Сирано». Специалисты отобрали образцы свежих куриных яиц категории С0 «Синявинское к завтраку» и категории С1 «Синявинское деревенское», произведённых птицефабрикой «Синявинская».

По итогам исследований в продукции обнаружили энрофлоксацин — антибиотик из группы фторхинолонов. Согласно действующим требованиям, остатки препаратов этой группы в куриных яйцах не допускаются. После получения результатов Россельхознадзор начал в отношении производителя внеплановую проверку, чтобы установить причины нарушения.

В ведомстве напомнили, что антибиотики могут попадать в организм птицы вместе с кормом, а затем накапливаться в яйцах. Чрезмерное поступление таких веществ в организм человека способно привести к развитию устойчивости к антибиотикам, из-за чего при заболеваниях могут потребоваться более сильные препараты. Кроме того, регулярное употребление продуктов с остатками антибиотиков может негативно сказаться на микрофлоре кишечника и снизить естественную сопротивляемость организма инфекциям.

Ранее нарушения выявили и на птицефабрике «Менделеевская» в Пермском крае. По итогам проверки Россельхознадзора специалисты зафиксировали несоблюдение санитарных требований, а также неудовлетворительное состояние производственных помещений и оборудования.