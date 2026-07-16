Перья, ржавчина и дыры для грызунов: На птицефабрике крупного поставщика нашли нарушения

На птицефабрике «Менделеевская» в Пермском крае после проверки Россельхознадзора выявили нарушения санитарных требований. На предприятии нашли загрязнения на оборудовании, следы износа помещений и проблемы с содержанием птичников. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Россельхознадзор выявил нарушения на птицефабрике «Менделеевская» в Прикамье. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В убойном цехе специалисты нашли перья на оборудовании, следы ржавчины и облупившуюся краску. По данным проверки, такие нарушения могли привести к загрязнению выпускаемой продукции во время производства. Кроме того, в одном из соседних цехов одновременно производились жидкие и замороженные яичные продукты и проводился ремонт стен. На полу при этом находились фрагменты отслоившейся штукатурки.

Проблемы выявили и в птичниках. Там обнаружили паутину, скопления кормовой пыли и повреждённые вентиляционные сетки. Через образовавшиеся отверстия внутрь помещений могли попасть дикие птицы и грызуны. Замечания у проверяющих появились и к ветеринарной документации. В некоторых документах сведения о проведённых исследованиях оказались неполными и недостоверными.

Птицефабрика входит в состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и выпускает продукцию под брендами «Село Зелёное» и «Вараксино», а также под собственными торговыми марками крупных розничных сетей, включая X5 Group и «Магнит». На предприятии содержится около 1,2 миллиона кур, которые производят примерно 850 тысяч яиц в день. При этом сама фабрика заявляет, что использует современные технологии производства и многоступенчатую систему ветеринарного контроля.

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