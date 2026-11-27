Единство народа и духовный суверенитет: В Москве подвели итоги XXVIII ВРНС
Патриарх Кирилл возглавил заседание XXVIII Всемирного русского народного собора
Фото с официального сайта Патриархии
В Москве завершился XXVIII Всемирный русский народный собор (ВРНС), главной темой которого стало единство народа и духовный суверенитет как основа развития России. Пленарное заседание состоялось 26 ноября в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В работе Собора приняли участие представители органов государственной власти, сенаторы, депутаты Госдумы, духовенство Русской православной церкви и других традиционных религиозных организаций России, деятели науки, образования и культуры.
С основным докладом выступил патриарх Кирилл. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев огласил приветствие Владимира Путина участникам мероприятия.
Одним из главных итогов заседания стало единогласное принятие Соборного слова — итогового документа XXVIII ВРНС, проект которого представил заместитель главы Собора, митрополит Воскресенский Григорий.
В заключительном выступлении патриарх Кирилл подчеркнул значимость совместной работы духовенства и мирян над решением общественных проблем.
«Несомненно, результаты работы наших Соборов не только отражаются на жизни Русской Православной Церкви, но и оказывают определённое влияние на жизнь общества», — отметил предстоятель РПЦ.
Всемирный русский народный собор проходил 25–26 ноября. В рамках тематических секций участники обсудили семейную и демографическую политику, образование, экономику, благотворительность, информационную безопасность и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Ранее Life.ru сообщал, что в ходе пленарного заседания ВРНС патриарх Кирилл поднял вопрос об угрозах, связанных с развитием искусственного интеллекта, а также высказался о необходимости сохранения единства народов России.
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