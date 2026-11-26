Стремительное развитие искусственного интеллекта заставляет по-новому взглянуть на библейские пророчества об Апокалипсисе. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVIII Всемирного русского народного собора.

«Другие боятся, что, сосредоточив в своих руках управление всеми процессами жизнеобеспечения через армию роботов, искусственный интеллект может решить, что люди вообще лишнее звено в этой производственной цепи. Какая судьба тогда ждёт человечество? Как никогда кажется близким воплощение пророчеств Апокалипсиса», — сказал он.

По словам главы Русской православной церкви, некоторые уже воспринимают рекомендации нейросетей как непреложную истину. Вместе с тем священнослужитель усомнился в том, что технологический прогресс принесёт пользу цивилизации, если люди утратят способность самостоятельно принимать решения.

Ещё 13 февраля патриарх Кирилл предупреждал об апокалиптической угрозе бесконтрольного развития искусственного интеллекта. Выступая на собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя, предстоятель РПЦ подчеркнул, что технологии, в отличие от человека, лишены нравственного начала. По его мнению, постепенное вытеснение людей из различных сфер деятельности грозит утратой представлений о добре и зле.