Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки предложил крупнейшим разработчикам искусственного интеллекта договориться об общих ограничениях на развитие мощных нейросетей. По его мнению, компании не должны преодолевать определённые технологические пороги, пока не научатся надёжнее контролировать поведение ИИ. Соответствующую инициативу учёный изложил в статье на официальном сайте OpenAI.

Пачоцки предупредил, что уже в 2027 году искусственный интеллект может резко ускорить собственное развитие. Речь идёт о возможном прорыве в исследованиях алгоритмов предварительного обучения, в которых всё активнее участвуют сами нейросети. При этом системы мониторинга и контроля могут не успевать совершенствоваться с такой же скоростью.

Для оценки прогресса учёный предложил использовать перплексию — показатель, характеризующий способность языковой модели предсказывать следующий элемент текста. Чем ниже его значение, тем точнее прогнозы нейросети. По мнению Пачоцки, этот параметр может стать основой общих стандартов безопасности для разработчиков.

В статье приводятся результаты внутренних измерений OpenAI. Когда логарифмическая перплексия моделей опустилась ниже 0,8, у них обнаружились принципиально новые возможности в математике и кибербезопасности. При достижении диапазона 0,68–0,7 исследователь ожидает дальнейших существенных изменений, характер которых пока невозможно точно предсказать.

Пачоцки предложил ведущим компаниям заранее согласовать предельные значения таких показателей и не преодолевать их до появления более совершенных механизмов контроля. В частности, он считает необходимым разработать системы, способные лучше отслеживать ход рассуждений нейросетей.

Кроме того, учёный призвал создать единые правила тестирования ИИ, проверки потенциально опасных возможностей и раскрытия информации о развитии моделей. По его оценке, это позволит компаниям своевременно выявлять риски и согласованно принимать решения о дальнейшем обучении.

Вместе с тем Пачоцки признал, что перплексия не является универсальным показателем интеллекта. Разработчики используют разные наборы данных, а улучшение способности предсказывать текст не всегда напрямую отражает умение модели решать практические задачи.