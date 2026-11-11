Для российских школьников разработают новый учебник по искусственному интеллекту. Над пособием Минпросвещения РФ будет работать совместно с ведущими отечественными ИТ-компаниями. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов во время посещения Шуваловской школы № 1448 в Москве.

Министр провёл для учащихся открытое занятие «Искусственный интеллект и как с ним общаться безопасно». Мероприятие также ознаменовало начало апробации курса внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность».

«Для его преподавания с участием наших ведущих ИТ-компаний разрабатывается учебник, также создается специальная платформа для безопасного использования искусственного интеллекта в ходе практических занятий», — рассказал Кравцов.

Новая образовательная платформа должна позволить школьникам осваивать возможности нейросетей в защищённой цифровой среде. При этом министр подчеркнул, что искусственный интеллект не сможет заменить педагога и должен оставаться вспомогательным инструментом обучения.

Курс будет посвящён не только работе с современными технологиями, но и правилам информационной безопасности. Школьников планируют обучать ответственному использованию ИИ, распознаванию возможных угроз и критической оценке ответов нейросетей.

Ранее Life.ru сообщал, что в России разрабатывают первую суверенную нейросеть для школьного образования. По словам Сергея Кравцова, система будет защищена от недостоверной информации и предназначена для безопасного использования детьми. Представить разработку рассчитывают до конца текущего учебного года, однако перед внедрением её протестируют.