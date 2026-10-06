«Эффект Долиной» не сработал: Банк попытался через суд пересмотреть спор о чужом кредите

Российский банк попытался добиться пересмотра проигранного спора о кредите на 180 тысяч рублей, сославшись на решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной. Однако суд в Санкт-Петербурге не увидел между двумя историями достаточного сходства и отказал кредитной организации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Разбирательство началось после обращения петербурженки, на имя которой неизвестные дистанционно оформили заём. Женщина утверждала, что денег не получала, обратилась в полицию, а затем потребовала признать договор недействительным.

При рассмотрении дела суд обратил внимание на необычные обстоятельства оформления займа. Вход выполнялся с нетипичного для клиентки мобильного устройства, а в процессе был изменён номер телефона, использовавшийся для доступа к системе.

В результате кредитный договор аннулировали, а женщину освободили от обязательств перед банком. Кроме того, финансовую организацию обязали выплатить ей 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, пять тысяч рублей штрафа и ещё 24 тысячи рублей судебных расходов.

Банк пытался оспорить выводы суда, настаивая, что для дистанционного оформления использовались известные клиентке логин и пароль либо одноразовые коды, поступавшие на телефон. Позднее представители организации решили использовать ещё один аргумент — определение Верховного суда по делу Долиной.

В банке сочли обстоятельства двух процессов фактически идентичными и попросили пересмотреть решение как по новым обстоятельствам. Суд с этой позицией не согласился. Инстанция указала, что определение Верховного суда по делу певицы само по себе не является новым обстоятельством, позволяющим заново открыть уже завершённый спор. Кроме того, фактические обстоятельства истории Долиной и дела о кредите петербурженки суд признал несхожими.