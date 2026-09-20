Ефрейтор Архипов под атакой БПЛА спас раненых сослуживцев из повреждённого авто

Гвардии ефрейтор Виктор Архипов помог двум раненым военнослужащим выбраться из автомобиля после удара FPV-дрона в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Архипов сопровождал багги с боеприпасами для артиллерийского расчёта. Группа доставила груз на огневую позицию и после разгрузки отправилась обратно. На обратном пути беспилотник атаковал машину: автомобиль получил повреждения, двое бойцов — ранения.

«Под угрозой новых атак противника он помог раненым товарищам покинуть повреждённый автомобиль, оказал первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь», — рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что группа своевременно обеспечила артиллеристов боеприпасами, а действия Архипова позволили сохранить жизнь и здоровье его сослуживцев.

Минобороны также сообщило о действиях младшего сержанта Михаила Стоянова. Во время разведки с беспилотника он первым заметил диверсионную группу, которая двигалась к российским подразделениям. Военнослужащий передал сведения командиру и получил приказ нанести удар. Вместе с расчётом Стоянов подготовил ударный дрон и поразил цель. По данным министерства, расчёт уничтожил группу противника.

Ранее российский боец с позывным Малой рассказал о помощи тяжелораненого товарища после боя за Червоную Зирку. Из-за повреждений ноги и левой руки он не мог самостоятельно перевязать раны и позвал сослуживца с позывным Змей. Тот получил ранение в спину и не мог ходить, но дополз до Малого и помог ему. Затем Змей почти неделю ухаживал за товарищем и делал перевязки. Малой считает, что без этой помощи не выжил бы.