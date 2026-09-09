Владимир Зеленский может потерять власть в случае урегулирования конфликта на Украине, считает профессор Кентского университета Ричард Саква. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, угрозу для Зеленского в таком случае будут представлять силы, которые не примут возможные уступки в рамках мирного соглашения. Именно поэтому, полагает Саква, киевский политик не заинтересован в прекращении боевых действий.

«Зеленскому не нужен мир. Если он наступит, его свергнут — в первую очередь за те уступки, на которые он пойдёт. Его сбросят те самые звери, которых он сам взрастил и наделил властью», — заявил профессор.

В конце августа Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский боится украинских националистов и поэтому, по его мнению, вынужден считаться с ними. Зампред Совбеза РФ также назвал Зеленского «расходным материалом» для этих сил.