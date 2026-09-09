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Регион
Опубликовано 9 сентября, 11:30

«Его свергнут»: Профессор из Британии объяснил, почему Зеленскому не нужен мир

Профессор Саква: Зеленского могут свергнуть после завершения конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский может потерять власть в случае урегулирования конфликта на Украине, считает профессор Кентского университета Ричард Саква. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, угрозу для Зеленского в таком случае будут представлять силы, которые не примут возможные уступки в рамках мирного соглашения. Именно поэтому, полагает Саква, киевский политик не заинтересован в прекращении боевых действий.

«Зеленскому не нужен мир. Если он наступит, его свергнут — в первую очередь за те уступки, на которые он пойдёт. Его сбросят те самые звери, которых он сам взрастил и наделил властью», — заявил профессор.

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В конце августа Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский боится украинских националистов и поэтому, по его мнению, вынужден считаться с ними. Зампред Совбеза РФ также назвал Зеленского «расходным материалом» для этих сил.

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Полина Никифорова
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