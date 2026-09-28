Егор Крид обиделся на звание «‎скуфа» и забросал фанатов снимками, один — ИИ

Егор Крид с самоиронией отреагировал на обсуждение своей внешности после недавнего выступления. Певец опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта снимок, на котором предстал заметно располневшим.

Вместо оправданий исполнитель опубликовал ИИ-изображение, где показан с выраженным лишним весом и улыбкой. Снимок он сопроводил короткой фразой: «Ну чуть роллы похавал в Японии». Позже, впрочем он выложил уже настоящее фото и предложил фанатом судить, правда ли он стал скуфом или подкачался.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

Ранее Life.ru рассказывал о 14-летней поклоннице Егора Крида, которая пострадала в давке на его концерте в «Лужниках». Девочку с инвалидностью из толпы вытащил охранник и отнёс в медпункт. Позже школьница пожаловалась на сильную боль в спине и руке.