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Регион
Опубликовано 28 сентября, 08:56

Егор Крид обиделся на звание «‎скуфа» и забросал фанатов снимками, один — ИИ

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

Егор Крид с самоиронией отреагировал на обсуждение своей внешности после недавнего выступления. Певец опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта снимок, на котором предстал заметно располневшим.

Вместо оправданий исполнитель опубликовал ИИ-изображение, где показан с выраженным лишним весом и улыбкой. Снимок он сопроводил короткой фразой: «Ну чуть роллы похавал в Японии». Позже, впрочем он выложил уже настоящее фото и предложил фанатом судить, правда ли он стал скуфом или подкачался.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

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Наталья Афонина
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