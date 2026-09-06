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Опубликовано 6 сентября, 10:17

Эхо войны: В Германии из-за снаряда эвакуируют более 5 тысяч человек

В немецком Киле эвакуируют более 5 тыс. человек из-за авиабомбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lilia Solonari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lilia Solonari

Более пяти тысяч жителей немецкого Киля вынуждены покинуть свои дома из-за авиабомбы времён Второй мировой войны. Снаряд обнаружили в одном из районов города, теперь специалистам предстоит его обезвредить. В связи с операцией по обезвреживанию будут эвакуированы 5235 человек. Об этом сообщили в городской администрации.

Опасную находку сделали в районе Дитрихсдорф. Речь идёт об американской авиабомбе весом около 250 килограммов, которая осталась в земле со времён Второй мировой войны. Жителям необходимо покинуть дома и квартиры до 14:00 по местному времени, то есть до 15:00 мск. Мера безопасности затронет примерно 2580 домохозяйств.

Для людей, которым негде временно остановиться у родственников или знакомых, городские власти подготовили специальный пункт размещения. Эвакуация связана с предстоящей операцией по обезвреживанию боеприпаса. На время работ доступ жителей в опасную зону будет ограничен.

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Ранее сообщалось, что работы по уничтожению запасов химического оружия Императорской армии Японии, оставшихся на территории Китая, могут растянуться ещё на десятилетия. Опасные арсеналы находятся в приграничных с Россией китайских провинциях и сохранились там ещё со времён Второй мировой войны. По оценке дипломата, в земле до сих пор могут находиться сотни тысяч боеприпасов, начинённых отравляющими веществами.

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Милена Скрипальщикова
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