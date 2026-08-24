На Балтийской косе обнаружен редкий немецкий танк «Рысь» времён Второй мировой

На Балтийской косе в Калининградской области сотрудники ФСБ вместе с историками нашли немецкий лёгкий танк «Лухс» («Рысь») времён Второй мировой войны. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в мессенджере «Макс».

Немецкий танк «Рысь» обнаружен в Калининградской области. Видео © «Макс» / Алексей Беспрозванных

Машина сохранилась практически целиком. У неё на месте башня, вооружение и погон. Специалисты пояснили, что в России уже много лет не попадались не только сами танки этой серии, но даже их фрагменты.

Полное название модели — Panzerkampfwagen II Ausführung L «Luchs». Её спроектировали в начале сороковых годов инженеры Daimler-Benz и MAN. Всего выпустили около ста единиц такой техники.

В настоящее время в мире насчитывается лишь два подобных танка в целом виде. Один хранится во французском Сомюре, другой — в британском Бовингтоне.

Для осмотра на место прибыли руководители ведущих региональных музеев. Среди них были Константин Петунин, Денис Миронюк и Екатерина Манюк. Они занимаются историей и ранее защитили научные работы.

Экспертам удалось установить точный тип машины, её заводской номер и войсковую принадлежность. Также они нашли пробоину и застрявший снаряд от советского орудия Т-34-85, которым и была подбита цель.

Немецкий танк «Рысь» обнаружен в Калининградской области. Обложка © «Макс» / Алексей Беспрозванных

В дальнейшем находку планируют сделать частью экспозиции трофейной техники на форте № 5. Если задуманное осуществится, Калининград станет третьим городом в мире, где выставлен подобный экспонат.