83 года аду на Курской дуге: Как 2 миллиона наших бойцов переломили хребет вермахту и сожгли 1500 танков Оглавление Курская битва: дата начала и окончания Почему немцы планировали операцию «Цитадель» Ход сражения: оборона и Прохоровское поле Контрнаступление и освобождение Орла и Белгорода Итоги Курской битвы: почему её называют переломной Память сегодня: День воинской славы России Часто задаваемые вопросы Когда началась и закончилась Курская битва? Сколько дней длилась Курская битва? Почему Курскую битву называют переломной в Великой Отечественной войне? Какое сражение Курской битвы считается крупнейшим танковым в истории? 23 августа — годовщина победы в Курской битве. Рассказываем, как 50 дней сражений на Курской дуге переломили ход Великой Отечественной войны. 22 августа, 22:15 Как победа в Курской битве переломила ход Великой Отечественной войны. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

23 августа в России отмечается День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 83 года назад завершилось одно из самых масштабных и кровопролитных сражений Второй мировой войны, один из ключевых боёв Великой Отечественной войны. Курская битва развернулась на территории Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской, Сумской областей и северных участков Донбасса. О ходе сражения и его значении для истории — в материале Life.ru.

Курская битва: дата начала и окончания

Даты начала и окончания Курской битвы точно зафиксированы в военной истории: 5 июля 1943 года немецкие войска перешли в наступление на северном и южном фасах Курской дуги. Завершилось сражение 23 августа 1943 года освобождением Харькова. Итого — 50 дней ожесточённых боёв, в которых с обеих сторон участвовало около 2 миллионов человек, 6 тысяч танков и 4 тысячи самолётов.

Почему немцы планировали операцию «Цитадель»

К лету 1943 года после поражения под Сталинградом немецкое командование стремилось вернуть стратегическую инициативу. Замыслом операции «Цитадель» предусматривалось ударами по сходящимся направлениям с севера и юга по основанию Курского выступа на четвёртый день операции окружить и уничтожить советские войска. В последующем намечалось развернуть наступление в глубокий тыл центральной группировки советских войск.

Для проведения операции привлекались 9-я и 2-я армии группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г. Клюге), 4-я танковая армия и оперативная группа «Кемпф» группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн). Всего группировка насчитывала более 900 тысяч человек, до 10 тысяч орудий и миномётов, около 2700 танков и штурмовых орудий, около 2050 самолётов. Против Красной армии воевали не только вермахт, но и элитные дивизии СС («Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Рейх», «Мёртвая голова»), а также венгерские и итальянские подразделения.

Ход сражения: оборона и Прохоровское поле

Сражение под Прохоровкой 1943: даты и силы. Фото © Фотохроника ТАСС

Историки традиционно делят ход Курской битвы 1943 года на два этапа: оборонительный (5–23 июля) и наступательный (12 июля – 23 августа).

С 5 по 12 июля советские войска отражали удары на северном и южном фасах Курской дуги. Немцам удалось продвинуться лишь на 35 километров из запланированных 145. Советская оборона, построенная с использованием многополосной системы укреплений, истощила наступательный потенциал противника.

Кульминацией оборонительного этапа Курской битвы стало танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года. В 8 часов 30 минут по сигналу «Сталь» в атаку пошли танковые корпуса 5-й гвардейской танковой армии. С обеих сторон в сражении действовало до 1200 танков, поддерживаемых большим количеством авиации и артиллерии. Это одно из крупнейших танковых сражений в истории.

В результате ожесточённых боёв немцы были отброшены за высоту 252.2. Это была крайняя точка, куда они вышли в ходе своего летнего наступления. С этого времени инициатива полностью перешла к советским войскам.

Контрнаступление и освобождение Орла и Белгорода

Когда советские войска освободили Орёл, Белгород и Курск. Фото © РИА Новости

С 12 июля по 18 августа 1943 года проходила Орловская наступательная операция «Кутузов». Войска Центрального, Брянского и Западного фронтов нанесли крупное поражение немецкой группе армий «Центр», продвинулись в западном направлении до 150 километров, разгромили 15 вражеских дивизий и освободили значительную территорию, включая областной центр — Орёл.

Одновременно с 3 по 23 августа проводилась Белгородско-Харьковская наступательная операция «Румянцев». Войска Воронежского и Степного фронтов разгромили мощную белгородско-харьковскую группировку врага.

5 августа 1943 года советские войска освободили Орёл и Белгород. В этот день в Москве был дан первый за время Великой Отечественной войны артиллерийский салют. Именно поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось почётное название «город первого салюта». 23 августа был освобождён Харьков — этот день стал финальным аккордом всей битвы.

Итоги Курской битвы: почему её называют переломной

Почему Курская битва стала переломом в Великой Отечественной войне. Фото © РИА Новости / Федор Левшин

Итоги Курской битвы 1943 года имеют историческое значение. Суть Курской битвы в коренном переломе в Великой Отечественной войне, начало которому было положено под Сталинградом.

Потери сторон в Курской битве были колоссальными. По советским данным, общие потери Красной армии в битве составили около 863 тысяч человек, из них безвозвратные — около 254 тысяч. Потери Германии, по советским источникам, превысили 500 тысяч солдат и офицеров.

В боевой технике потери составили: с советской стороны – свыше 6 тысяч танков и САУ, более 5,2 тысячи орудий и миномётов и 1,6 тысячи самолётов. Противник потерял около 1,5 тысячи танков и САУ и около 3,7 тысячи самолётов.

Главный итог: Германия навсегда утратила возможность проводить крупные наступательные операции на Восточном фронте. Стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии. Победа в сражении проложила путь к советским наступательным действиям 1944–1945 годов.

Память сегодня: День воинской славы России

С 1995 года 23 августа отмечается как День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. По всей стране проходят торжественные мероприятия, митинги и церемонии возложения цветов к мемориалам.

Часто задаваемые вопросы

Когда началась и закончилась Курская битва?

Курская битва началась 5 июля 1943 года и завершилась 23 августа 1943 года.

Сколько дней длилась Курская битва?

Курская битва длилась 50 дней.

Почему Курскую битву называют переломной в Великой Отечественной войне?

Курская битва завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. После неё Германия окончательно утратила стратегическую инициативу и не могла проводить крупные наступательные операции на Восточном фронте.

Какое сражение Курской битвы считается крупнейшим танковым в истории?

Танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, в котором с обеих сторон действовало до 1200 танков. Оно считается одним из крупнейших танковых сражений в мировой истории.

Авторы Вячеслав Кокуркин