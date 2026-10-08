Экипаж Crew-12 с космонавтом Федяевым вернулся на Землю после 237 дней на МКС
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Экипаж миссии Crew-12 успешно вернулся на Землю после почти восьми месяцев работы на Международной космической станции. Пилотируемый корабль Dragon компании SpaceX приводнился у побережья Калифорнии.
Экипаж Crew-12 вернулся на Землю. Видео © NASA
На борту находились космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено.
Участники миссии провели на МКС 237 дней. После схода с орбиты корабль вошёл в атмосферу и совершил штатное приводнение.
После возвращения экипажу предстоит пройти стандартные медицинские обследования и адаптацию к земной гравитации после длительного пребывания в невесомости.
Миссия Crew-12 стартовала к Международной космической станции в феврале 2026 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В состав экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель ЕКА Софи Адено. За время экспедиции участники миссии проводили научные эксперименты, обслуживали оборудование станции и участвовали в совместной программе работ российского и американского сегментов МКС. Для Федяева этот полёт стал вторым в карьере после миссии Crew-6 в 2023 году, когда он также работал на орбите в составе международного экипажа.
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