Экипаж Crew-12 с космонавтом Федяевым вернулся на Землю после 237 дней на МКС

Миссия Crew-12 стартовала к Международной космической станции в феврале 2026 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В состав экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель ЕКА Софи Адено. За время экспедиции участники миссии проводили научные эксперименты, обслуживали оборудование станции и участвовали в совместной программе работ российского и американского сегментов МКС. Для Федяева этот полёт стал вторым в карьере после миссии Crew-6 в 2023 году, когда он также работал на орбите в составе международного экипажа.