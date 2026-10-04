Ключ от МКС перешёл россиянину: Дубров принял командование станцией

Российский космонавт Пётр Дубров стал командиром Международной космической станции. Полномочия ему передала астронавт NASA Джессика Меир во время церемонии на борту МКС.

Меир вручила российскому коллеге символический ключ от станции. Дубров отметил, что смена командования пришлась на знаковую для космонавтики дату — 4 октября.

«Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый «Спутник», — сказал космонавт.

Дубров также назвал МКС отличным символом международного сотрудничества.

Передача командования прошла накануне завершения миссии SpaceX Crew-12. В её состав входят Джессика Меир, астронавт NASA Джек Хэтэуэй, представитель Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. По данным NASA, их корабль должен отстыковаться от МКС не ранее 7 октября.

На смену экипажу уже прибыла миссия Crew-13. Life.ru писал о стыковке Crew Dragon с МКС 2 октября. Вместе с космонавтом Роскосмоса Сергеем Тетерятниковым на станцию прибыли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Дубров находится на МКС с июля. Он отправился на орбиту на корабле «Союз МС-29» вместе с космонавтом Анной Кикиной и астронавтом NASA Анилом Меноном.