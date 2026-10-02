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Опубликовано 2 октября, 04:16

Crew Dragon с российским космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС

Обложка © nasa.gov

Обложка © nasa.gov

Пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым в составе экипажа миссии Crew-13 успешно пристыковался к Международной космической станции. Трансляцию события вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Полёт от Земли до орбитальной станции занял 7 часов 55 минут. Это стало самым быстрым путешествием американского пилотируемого корабля от Земли к МКС в истории.

Crew Dragon стартовал на ракете Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 11:10 по местному времени, что соответствовало 18:10 мск. Стыковка со станцией состоялась в 19:05 по времени Восточного побережья США, или в 02:05 мск в пятницу.

Помимо Тетерятникова, в составе экипажа на МКС прибыли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Новый экипаж, как ожидается, проведёт на орбитальной станции около шести месяцев.

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Напомним, в конце августа NASA отложило запуск Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым. Причиной стала утечка окисляющего компонента в двигательной системе корабля Dragon. Изначально миссию Crew-13 планировали запустить в середине сентября.

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Артём Гапоненко
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