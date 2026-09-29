Один двигатель подвёл Starship на орбите: Почему теперь под вопросом сроки полёта NASA к Луне

Отказ одного из двигателей Starship во время первого полноценного орбитального полёта корабля может повлиять на сроки лунной программы NASA Artemis. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевых экспертов.

Starship впервые вышел на околоземную орбиту 28 сентября во время 14-го испытательного запуска. Корабль успешно развернул 26 спутников Starlink V3, однако один из двигателей отключился раньше запланированного, после чего продолжительность миссии сократили примерно с десяти до трёх часов.

Аэрокосмический инженер компании Accu Components Дин Слейден считает, что последствия будут зависеть от причины отказа. Если неисправность окажется единичной, влияние на график может быть небольшим. Но если проблема носит конструктивный характер и потребует модернизации двигателей, следующие испытания способны сдвинуться.

«Любое исправление двигателя, которое задерживает следующие полёты, нарушает этот график», — сказал Слейден.

Starship играет ключевую роль в планах NASA по возвращению людей на Луну: модифицированную версию корабля SpaceX предполагается использовать в качестве лунного посадочного модуля. Поэтому надёжность двигательной системы и темп дальнейших испытаний напрямую влияют на подготовку миссий Artemis.