Starship взорвался при посадке в Тихом океане после первого орбитального полёта

Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался после приводнения в Тихом океане, завершив свой первый полноценный орбитальный полёт. Аппарат успел принять вертикальное положение и опуститься в воду, после чего произошёл взрыв — над поверхностью поднялось пламя, а вокруг разлетелись фрагменты корабля. SpaceX при этом заявила, что Starship достиг заданной зоны приводнения.

14-й испытательный запуск состоялся 28 сентября со Starbase в Техасе. Во время миссии Starship впервые вышел на полноценную околоземную орбиту и вывел 26 спутников Starlink нового поколения.

Изначально полёт рассчитывали почти на десять часов и примерно шесть витков вокруг Земли, однако миссию сократили примерно до трёх часов. По данным The Independent, это произошло после внештатного отключения одного из двигателей во время полёта. Окончательные причины изменения плана миссии SpaceX пока подробно не раскрывала.

Несмотря на проблемы, главную задачу полёта компания выполнила: корабль впервые достиг орбиты и развернул рабочие спутники Starlink V3. Для SpaceX это стало важным этапом программы, поскольку предыдущие испытательные миссии Starship проходили по суборбитальным траекториям.

Ранее Life.ru сообщал, что Starship впервые в истории программы вышел на полноценную орбиту Земли, несмотря на отказ одного из двигателей. В рамках того же 14-го испытательного полёта корабль доставил на орбиту 26 спутников Starlink V3. До старта SpaceX рассчитывала провести в космосе около десяти часов и выполнить несколько оборотов вокруг планеты, однако программу пришлось сократить.