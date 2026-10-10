Экономист объяснил волну закрытия кафе и ресторанов в России

Главной причиной закрытия заведений общепита стало снижение платёжеспособности посетителей, считает экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк. По его оценке, рост расходов на коммунальные услуги и топливо заставляет людей экономить на походах в кафе и чаще брать еду из дома.

Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что с начала года средний чек сократился примерно на 20–30%, гости стали меньше заказывать. Особенно болезненно потерю выручки переживают точки, которые и прежде испытывали финансовые трудности. При устойчивом потоке бизнесу было бы проще компенсировать увеличение налоговой нагрузки.

Среди расходов, сильнее всего влияющих на чистую прибыль, специалист выделил налоги и зарплаты. Однако не все проблемы он объясняет внешними условиями: некоторые заведения давно перестали устраивать посетителей своими предложениями. Падение спроса лишь усугубило накопившиеся сложности.

Чтобы удержать гостей, экономист предложил пересмотреть меню, добавить более доступные блюда и продумать предложения для постоянных посетителей бизнес-ланчей. Среди других вариантов — уменьшение порций и автоматы с готовой едой.

Тем временем каждый десятый ТЦ в России оказался под угрозой закрытия. До конца 2027-го реконцепция или снос могут затронуть 500–700 объектов, а 150–250 из них рискуют окончательно прекратить работу.