Дед Мороз из Великого Устюга мог бы получать страховую пенсию в размере около 38 тысяч рублей ежемесячно. Такой условный расчёт в беседе с ТАСС представил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

За основу экономист взял среднемесячную зарплату руководителя регионального музея — около 95 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Предполагаемый трудовой стаж зимнего волшебника составил 45 лет. За это время сказочный персонаж, по оценке специалиста, мог бы накопить 172 пенсионных балла.

При расчёте Сафонов учитывал действующую в 2026 году стоимость пенсионного балла — 156,76 рубля, фиксированную выплату в размере 9584,69 рубля и районный коэффициент 1,15.

А вот почти 13,6 миллиона реальных российских пенсионеров получат январские выплаты ещё до Нового года. Перечисление денег на банковские счета запланировано на 29–30 декабря. Подавать дополнительные заявления для этого не потребуется.