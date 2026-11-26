Около 13,6 млн российских пенсионеров получат январские выплаты ещё до Нового года. Предварительный график перечисления средств опубликовал Социальный фонд России.

Деньги поступят на банковские счета 29–30 декабря, если обычно пенсионер получает их с 3 по 11 января. Дополнительно обращаться в Соцфонд или подавать заявление не потребуется.

Перенос сроков коснётся всех видов пенсий, в том числе страховых, социальных и накопительных. Досрочно перечислят и выплаты по инвалидности.

Для 5,6 млн россиян, получающих пенсии через «Почту России», предусмотрен другой порядок. Почтальоны будут доставлять деньги со 2 по 25 января с учётом графика работы отделений в каждом регионе.

Между тем страховые пенсии россиян в 2027 году планируют повысить в два этапа. С 1 февраля выплаты увеличатся на 6,8%, а с 1 апреля — ещё на 3,3%.