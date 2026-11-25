На Чукотке средняя социальная пенсия оказалась почти вдвое выше, чем в Крыму. На 1 октября 2026 года разница между регионами с максимальным и минимальным показателями достигла 13,9 тысячи рублей, пишет РИА «Новости».

Самые высокие средние выплаты зафиксированы в северных и дальневосточных регионах. На Чукотке они составили 28 184 рубля, в Магаданской области — 25 679 рублей, на Камчатке — 25 499 рублей. Четвёртую позицию занял Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 23 434 рубля.

На противоположном конце рейтинга оказались преимущественно регионы европейской части страны и Северного Кавказа. В Крыму средняя социальная пенсия составила 14 320 рублей, в Пензенской области — 14 346 рублей, в Кабардино-Балкарии — 14 375 рублей. В Брянской области и Чувашии показатель не достиг 14,6 тысячи рублей. Общероссийское значение составило 16 568 рублей.

Ранее Life.ru писал, что в России фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличивают вдвое после достижения 80-летнего возраста. Аналогичный порядок действует для инвалидов I группы: им вдвое увеличивают фиксированную выплату как к страховой пенсии по старости, так и к пенсии по инвалидности.