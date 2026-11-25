В России фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличивают вдвое после достижения 80-летнего возраста. Такая же прибавка предусмотрена для граждан с инвалидностью I группы, пишет РИА «Новости».

Повышение составляет 100% от установленной законом фиксированной выплаты. Таким образом, после достижения 80 лет пенсионер начинает получать двойную фиксированную часть страховой пенсии по старости. Аналогичный порядок действует для инвалидов I группы: им вдвое увеличивают фиксированную выплату как к страховой пенсии по старости, так и к пенсии по инвалидности.

Ранее Life.ru писал, что некоторые россияне могут выйти на пенсию раньше установленного срока, даже если не полностью отработали необходимое количество лет на вредном производстве. Закон предусматривает возможность учитывать частично накопленный специальный стаж, а также другие основания для досрочного назначения выплат. Одним из менее очевидных оснований является неполный стаж работы во вредных или тяжёлых условиях. Например, мужчина, который отработал на производстве из Списка № 1 пять лет вместо необходимых десяти.