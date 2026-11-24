Военные пенсии в 2026 и 2027 годах: когда повысят на 4% и сколько доплатят за октябрь Оглавление Почему военные пенсии не повысили с 1 октября 2026 года Принят ли закон о перерасчёте военных пенсий Когда придёт доплата за октябрь и ноябрь На сколько вырастут военные пенсии: таблица прибавок Что такое понижающий коэффициент военной пенсии Кому положен перерасчёт военной пенсии Будет ли индексация военных пенсий в 2027 году Нужно ли подавать заявление и куда обращаться, если доплату не перечислили Частые вопросы Госдума приняла закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2026 года. Когда ждать перерасчёта, сколько доплатят за октябрь и ноябрь и что изменится в 2027 году. 3119 3119 Повышение военных пенсий на 4% с 1 октября 2026 года: перерасчёт и доплаты. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Госдума 24 ноября приняла в третьем чтении закон, предусматривающий повышение военных пенсий примерно на 4% с 1 октября 2026 года. Прибавку должны рассчитать задним числом: понижающий коэффициент увеличится с 93,59 до 97,34%. Однако документу ещё предстоит пройти оставшиеся законодательные процедуры, а точной даты перечисления денег пока нет. Life.ru объясняет, почему задержали октябрьское повышение, сколько могут доплатить за прошедшие месяцы и какой будет индексация в 2027 году.

Почему военные пенсии не повысили с 1 октября 2026 года

Первоначально повышение ожидалось за счёт роста денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Однако в бюджетном пакете на 2027 год предложили отказаться от этого механизма в 2026 году и увеличить пенсии другим способом — изменить долю денежного довольствия, используемую при их расчёте.

Пока новая норма не вступила в силу, применяется коэффициент 93,59%, установленный федеральным законом № 433-ФЗ от 28 ноября 2025 года. Поэтому дата, с которой предусмотрено повышение, и дата фактического получения прибавки не совпадают.

Принят ли закон о перерасчёте военных пенсий

В карточке законопроекта № 619-9 зафиксированы три этапа: 29 октября — первое чтение, 19 ноября — второе, 24 ноября — принятие закона Госдумой (постановление № 516-9 ГД). Теперь необходимы одобрение Советом Федерации, подписание президентом и официальное опубликование. До вступления соответствующих норм в силу повышенные выплаты нельзя считать уже назначенными.

В заключении комитета Госдумы по обороне предусмотрено распространение нового коэффициента на период с 1 октября 2026 года. Это означает, что после вступления поправок в силу пенсионерам, которых они касаются, должны пересчитать суммы за прошедшее время.

Когда придёт доплата за октябрь и ноябрь

Единой подтверждённой даты пока нет. Перерасчёт ожидается после завершения законодательной процедуры. Если повышенная пенсия будет перечислена в декабре, за октябрь и ноябрь должны учесть разницу между прежней и новой суммами. Если перечисление состоится позже, период доплаты может быть длиннее. Обещать всем получателям конкретный день в декабре нельзя.

На сколько вырастут военные пенсии: таблица прибавок

Коэффициент увеличится на 3,75 процентного пункта. Относительно прежнего значения рост составит около 4%: 97,34 ÷ 93,59 − 1. Это не прибавка в 3,75% и не отдельная фиксированная выплата.

Таблица повышения военных пенсий в 2026 году: прибавки и доплаты. Инфографика © Life.ru

* Пример при условии, что вся указанная сумма зависит от коэффициента. Округлённый рост 4%; надбавки, отдельные выплаты и индивидуальные особенности не учтены. Два месяца — октябрь и ноябрь при неизменной базе.

Например, при расчётной пенсии 40 тысяч рублей прибавка составит около 1 600 рублей в месяц. За два прошедших месяца — около 3 200 рублей. Если часть получаемых денег составляет надбавка, которая рассчитывается отдельно, умножать всю сумму поступлений на 1,04 некорректно.

Что такое понижающий коэффициент военной пенсии

При расчёте учитывают оклады по должности и званию, надбавку за выслугу и установленные законом условия. Для пенсии за выслугу лет при 20 годах службы берут 50% соответствующего довольствия; за каждый год сверх 20 прибавляют по три процентных пункта, но не более 85% в сумме. Это правило закреплено в статье 14 закона № 4468-I. Затем для соответствующих категорий применяется коэффициент по статье 43.

Пример: при учитываемом довольствии 60 000 рублей и выслуге ровно 20 лет расчётная пенсия без других надбавок сейчас составляет 28 077 рублей (60 000 × 0,5 × 0,9359). С коэффициентом 97,34% она составит 29 202 рубля. Разница — 1 125 рублей в месяц.

Кому положен перерасчёт военной пенсии

Изменения касаются получателей пенсий, при расчёте которых используется понижающий коэффициент по закону № 4468-I: бывших военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, федеральной противопожарной службы и органов принудительного исполнения, а также соответствующих получателей пенсий по случаю потери кормильца. У отдельных категорий, в том числе военных судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета, действуют исключения из правила о коэффициенте.

Прибавка не распространяется автоматически на обычные страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты ветеранам и другие самостоятельные виды социальной поддержки.

Будет ли индексация военных пенсий в 2027 году

Согласно заключению комитета по обороне, на 2027 год предполагается сохранить коэффициент 97,34%. Это не означает ещё одного повышения на 4% с 1 января: речь идёт о сохранении уровня, предусмотренного с октября 2026 года. Ежегодный рост коэффициента по общему правилу предлагается приостановить до 1 января 2028 года.

Отдельно в проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы предусмотрено увеличение денежного довольствия на 4% с 1 октября 2027 года. Если этот план будет реализован, он отразится на пенсиях соответствующих категорий по статье 49 закона № 4468-I. Это отдельный этап, не гарантированная на сегодня сумма или дата перечисления.

Для тех, кто получает ещё и гражданскую страховую пенсию, действуют другие правила. Социальный фонд России поясняет, что вторая страховая пенсия по старости военным пенсионерам назначается при соблюдении условий без фиксированной выплаты. Подробнее о планах индексации страховых пенсий в 2027 году — в отдельном материале Life.ru.

Нужно ли подавать заявление и куда обращаться, если доплату не перечислили

Для общего изменения коэффициента по уже назначенным ведомственным пенсиям ожидается централизованный перерасчёт. Переоформлять пенсию только из-за принятия закона не требуется. Отдельный порядок перечислений следует уточнять в своём пенсионном органе после вступления закона в силу.

Проверьте выписку по счёту: отделите регулярную пенсию от других выплат и возможной доплаты.

Уточните сроки у ведомства, которое ведёт ваше пенсионное дело: например, в пенсионном подразделении МВД или военном комиссариате, если он осуществляет ваше пенсионное обеспечение.

Если после объявленного срока прибавка не пришла или сумма отличается от расчёта, направьте письменное обращение с просьбой разъяснить расчёт и период доплаты. Сохраните ответ и выписку.

Не сообщайте незнакомым людям коды из СМС, данные банковской карты и пароли под предлогом оформления перерасчёта. Для проверки второй, страховой пенсии обращаются в СФР, а не в ведомственный пенсионный орган.

Частые вопросы

Военные пенсии уже повысили на 4%? Госдума приняла закон 24 ноября. Фактический перерасчёт и перечисление ещё не подтверждены.

Доплатят ли за октябрь и ноябрь? Да, если соответствующая норма вступит в силу в принятой редакции и пенсия за эти месяцы выплачена по старому коэффициенту.

Будет ли коэффициент 100% в 2027 году? Нет, предусмотрено сохранение значения 97,34%.

Будет ли ещё одна прибавка с января 2027 года? Само сохранение коэффициента 97,34% новой январской прибавки не даёт.

Доплата за октябрь — это 13-я пенсия? Нет, это разница между прежним и новым размером пенсии за прошедший период.

Авторы Александра Новоселова