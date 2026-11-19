Россиянам, которым не хватает стажа или пенсионных баллов для страховой пенсии, стоит начать с проверки индивидуального лицевого счёта. Иногда необходимые периоды работы просто не учтены в системе. Как исправить такие сведения и восполнить недостающие показатели, RT рассказала старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.

В выписке из лицевого счёта указаны продолжительность страхового стажа и количество накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Если какие-то периоды работы не попали в расчёт, подтвердить их можно трудовой книжкой, договорами, приказами о приёме на работу и справками о заработке. Если организация уже ликвидирована, документы следует запросить у правопреемника или в архиве. После сбора подтверждений нужно обратиться с заявлением о корректировке сведений индивидуального лицевого счёта.

В страховой стаж также включаются некоторые периоды, когда человек не работал. Среди них — военная служба, уход за детьми до полутора лет и уход за отдельными категориями нетрудоспособных граждан. С 2026 года период ухода за каждым ребёнком учитывается без прежнего ограничения по общему количеству детей. За полтора года ухода начисляют до 2,7 ИПК за первого ребёнка, 5,4 — за второго и 8,1 — за третьего и последующих.

Ещё один способ восполнить недостающий стаж — добровольно перечислять страховые взносы. Такая возможность предусмотрена, в частности, для плательщиков налога на профессиональный доход, россиян, работающих за границей, и некоторых неработающих граждан. По приведённым экспертом расчётам, минимальный взнос за 2026 год составляет 71 525,52 рубля и позволяет приобрести год стажа и около 1,09 ИПК. Максимальный платёж — 572 204,16 рубля — даёт тот же год стажа, но уже 8,72 ИПК.

Если выполнить требования для назначения страховой пенсии всё равно не удаётся, можно рассчитывать на социальную пенсию по старости. В 2026 году её назначают женщинам с 64 лет и мужчинам с 69 лет. Базовый размер выплаты с 1 апреля составляет 9 424,12 рубля. Неработающим пенсионерам с низким доходом предусмотрена социальная доплата до регионального прожиточного минимума.