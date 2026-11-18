Страховые пенсии в России планируют проиндексировать дважды в 2027 году. На первое повышение с 1 февраля заложили 6,8%, на второе, с 1 апреля, — ещё 3,3%. Средства на выплаты предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«В бюджете на 2027 год заложены средства на двойную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля — по уровню фактической инфляции, которая сейчас оценивается в 6,8%, и с 1 апреля — ещё на 3,3%», — сообщил министр.

Размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным. Он зависит от размера назначенной пенсии, в том числе от накопленных пенсионных коэффициентов и стажа.

По предварительным расчётам Минтруда, после двух повышений средняя страховая пенсия по старости в 2027 году может составить около 29,9 тысячи рублей. При этом окончательный размер февральской индексации определят с учётом фактической инфляции за 2026 год.

В Социальном фонде уточнили, что апрельское повышение связано с ростом доходов фонда. Таким образом, запланированный механизм предусматривает два этапа увеличения страховых пенсий в течение года.