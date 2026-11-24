Некоторые россияне могут выйти на пенсию раньше установленного срока, даже если не полностью отработали необходимое количество лет на вредном производстве. Закон предусматривает возможность учитывать частично накопленный специальный стаж, а также другие основания для досрочного назначения выплат. Об этом KP.ru рассказала эксперт НИФИ Минфина Ольга Дайнеко.

Одним из менее очевидных оснований является неполный стаж работы во вредных или тяжёлых условиях. Например, мужчина, который отработал на производстве из Списка № 1 пять лет вместо необходимых десяти, при соблюдении остальных требований может снизить пенсионный возраст на пять лет. Для этого также необходимы не менее 20 лет страхового стажа и достаточное количество пенсионных коэффициентов.

Для профессий из Списка № 2 действует другой порядок расчёта. Мужчинам пенсионный возраст уменьшают на год за каждые два с половиной года специального стажа, женщинам — за каждые два года. При этом необходимо иметь не менее половины установленного льготного стажа.

Если работник полностью выработал специальный стаж, условия становятся более выгодными. По Списку № 1 мужчины могут оформить досрочную пенсию в 50 лет при наличии десяти лет работы во вредных условиях и 20 лет общего страхового стажа. Для женщин предусмотрен выход в 45 лет при семи с половиной годах специального и 15 годах общего стажа.

По Списку № 2 мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет при 12,5 года специального стажа и 25 годах страхового. Для женщин предусмотрены возраст 50 лет, десять лет работы в соответствующих условиях и 20 лет общего стажа.

При этом одного названия профессии в льготном перечне недостаточно. Необходимо документально подтвердить занятость на рабочем месте с соответствующими условиями труда и периоды такой деятельности.

Досрочная пенсия для жителей Севера

Отдельные правила действуют для россиян, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. При наличии 15 лет северного стажа или 20 лет работы в приравненных районах пенсионный возраст можно уменьшить на пять лет. Дополнительно требуется не менее 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

Даже неполный северный стаж может дать право на льготу. Если человек проработал в районах Крайнего Севера не менее семи с половиной лет, каждый полный год такой работы уменьшает пенсионный возраст на четыре месяца.

Какие ещё профессии дают право на досрочную пенсию

Для педагогов и медицинских работников основное значение имеет продолжительность профессиональной деятельности. Учителям необходимо выработать 25 лет специального стажа, врачам — 25 лет в сельской местности либо 30 лет в городах. При этом назначение пенсии происходит спустя пять лет после приобретения необходимого стажа.

Льготы предусмотрены и для некоторых работников транспорта. Например, водители городских автобусов, трамваев и троллейбусов могут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины), если выполняют требования к специальному и общему стажу.

Для лётного состава гражданской авиации предусмотрена возможность назначения пенсии независимо от возраста. Мужчинам необходимо иметь 25 лет профессионального стажа, женщинам — 20 лет. Особые условия также действуют для работников горнодобывающей промышленности, спасателей и отдельных сотрудников Государственной противопожарной службы.

Досрочная пенсия за воспитание детей

Право на более ранний выход на пенсию имеют и многодетные матери. Женщины, воспитавшие троих детей как минимум до восьми лет, могут оформить выплаты с 57 лет, четверых детей — с 56 лет, пятерых и более — с 50 лет.

Для этого требуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Льгота предусмотрена и для одного из родителей, воспитавшего ребёнка с инвалидностью с детства до восьмилетнего возраста. Мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20 лет страхового стажа, женщины — в 50 лет при стаже не менее 15 лет.

Пенсия за длительный стаж и сокращение штата

Ещё один способ уйти на заслуженный отдых раньше предусмотрен для россиян с продолжительным страховым стажем. Мужчинам необходимо накопить 42 года, женщинам — 37 лет. В таком случае пенсионный возраст можно уменьшить на два года. В 2026 году воспользоваться этой возможностью мужчины могут с 63 лет, женщины — с 58 лет.

Досрочную пенсию также могут назначить некоторым безработным предпенсионерам. Если человек потерял работу из-за ликвидации организации или сокращения штата и не может трудоустроиться, центр занятости вправе предложить оформить выплаты на два года раньше установленного срока.

Для этого необходимо состоять на учёте в службе занятости, иметь требуемый страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Минимальный стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Решение принимается индивидуально.

Для сравнения: в обычном порядке в 2026 году страховую пенсию по старости назначают мужчинам с 64 лет и женщинам с 59 лет. Также необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.