Депутат Госдумы Никита Чаплин уточнил, что досрочные январские пенсии планируется перечислить до 30 декабря 2026 года. Перенос затронет прежде всего тех, кому деньги обычно поступают на банковский счёт с 1-го по 10-е число. При этом россияне, получающие пенсию во второй половине месяца, сохранят привычный январский график.

«Обе суммы начисляются за разные расчётные месяцы, поэтому полученные в декабре деньги стоит распределить с учётом расходов в начале января», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Для получателей выплат через «Почту России» будет действовать отдельное расписание. Узнать точную дату можно в региональном отделении Социального фонда, банке или на почте.

Ранее Life.ru сообщал, что Социальный фонд России подтвердил досрочную выплату январских пенсий. Глава ведомства Сергей Чирков пояснил, что перенос связан с продолжительными новогодними праздниками. При этом пенсионерам, получающим деньги через почту, выплаты будут доставлять по отдельному графику с учётом работы отделений.