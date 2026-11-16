Две пенсии в декабре 2026 года: кому выплатят за январь 2027 и когда Оглавление Кому придут две пенсии в декабре 2026 года Когда перечислят январскую пенсию за 2027 год Будет ли в декабре дополнительная, тринадцатая пенсия Кому январская пенсия придёт через «Почту России» Будет ли январская пенсия больше декабрьской из-за индексации Как проверить дату выплаты пенсии и нужно ли заявление Короткие ответы: главное о двух пенсиях перед Новым годом Кто получит две пенсионные выплаты в декабре 2026 года, когда перечислят пенсию за январь 2027-го, как работает график СФР, будет ли индексация и нужно ли заявление. Две пенсии в декабре 2026 года: кто из российских пенсионеров получит досрочную выплату за январь 2027 года, когда перечислят деньги на карту и как изменится график выплат перед Новым годом. Обложка © Life.ru

В декабре 2026 года часть российских пенсионеров получит две выплаты: обычную за декабрь и досрочную за январь 2027-го. Это касается прежде всего тех, кому пенсия поступает на банковский счёт в первые десять дней месяца, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Перенос связан с длинными новогодними каникулами. Однако речь не о новой выплате и не о «13-й пенсии»: январские деньги просто придут раньше. Окончательные даты по регионам Социальный фонд России (СФР) уточнит ближе к праздникам.

Кому придут две пенсии в декабре 2026 года

На досрочное перечисление за январь могут рассчитывать получатели, у которых обычная дата банковского зачисления попадает на период с 1 по 10 января. В декабре они получат деньги за текущий месяц и отдельным перечислением — за следующий. О такой схеме рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин. Она может охватывать работающих и неработающих получателей страховых, социальных и накопительных пенсий, если соответствующая выплата входит в праздничный банковский график.

Если пенсия обычно поступает после 10-го числа или доставляется почтальоном, нельзя автоматически обещать две декабрьские выплаты: график зависит от региона и способа доставки. Индивидуальную дату следует сверять с региональным отделением СФР.

Когда перечислят январскую пенсию за 2027 год

По сообщениям о предновогоднем порядке, ранние банковские перечисления ожидаются до наступления январских нерабочих дней, ориентир — не позднее 30 декабря 2026 года. Это последний рабочий день перед каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января включительно. Но единого официального поминутного или регионального графика январских выплат на 16 ноября ещё нет.

Когда придёт январская пенсия за 2027 год через «Почту России»: график доставки пенсионных выплат в новогодние праздники, сроки получения денег и порядок уточнения даты. Инфографика © Life.ru

Важно: «до 30 декабря» — заявленный ориентир, а не гарантированная дата получения каждым пенсионером. Даже в одном субъекте сроки для банка и почты могут отличаться.

Будет ли в декабре дополнительная, тринадцатая пенсия

Нет. Вторая декабрьская сумма — это заранее перечисленная пенсия за январь 2027 года. Получение двух переводов за один календарный месяц не увеличивает годовую сумму пенсионного обеспечения. В январе повторная выплата за уже оплаченный период не предусмотрена. Поэтому деньги, поступившие досрочно, нужно учитывать в бюджете следующего месяца.

Кому январская пенсия придёт через «Почту России»

Для почтовой доставки действует отдельное расписание. По общим правилам СФР период доставки пенсий через почту — с 3-го по 25-е число месяца; конкретный день определяется согласованным графиком. На праздники его могут корректировать. Не следует переносить банковский ориентир «до 30 декабря» на всех получателей пенсии через почту.

Уточнять дату удобно в своём почтовом отделении или региональном подразделении Социального фонда. Если человек не получил деньги в назначенный день, их обычно можно получить позже в рамках доставочного периода.

Как узнать дату выплаты пенсии за январь 2027 года: проверка графика через Социальный фонд России, банк и «Госуслуги». Фото © Life.ru

Будет ли январская пенсия больше декабрьской из-за индексации

Всеобщая индексация страховых пенсий с 1 января 2027 года не запланирована. Социальный фонд 12 ноября разъяснил: проект бюджета предусматривает два повышения страховых пенсий в 2027 году — с 1 февраля на прогнозные 6,8% и с 1 апреля ещё на 3,3%. Параметры и итоговый порядок определяются законодательством и уточняются после принятия бюджета и оценки инфляции.

Поэтому досрочная январская выплата не должна автоматически вырасти на эти проценты. Индивидуальные перерасчёты, например после достижения 80 лет, установления инвалидности или изменения сведений, — отдельный вопрос и не равны массовой январской индексации.

Как проверить дату выплаты пенсии и нужно ли заявление

Специальное заявление для праздничного переноса банковской выплаты подавать не требуется. Дата уточняется через региональное отделение СФР, банк, в который приходят деньги, либо отделение «Почты России» при почтовой доставке. Общую информацию о выплатах можно получить через контакт-центр СФР 8 (800) 100-00-01 и официальный сайт sfr.gov.ru.

Если ожидаемый срок прошёл, сначала стоит проверить выписку по счёту и сообщения банка, затем обратиться в своё отделение СФР. Не следует передавать неизвестным людям номер карты, PIN-код или коды из СМС под предлогом «оформления второй пенсии»: автоматический перенос не требует таких действий.

Нужно ли подавать заявление для досрочного получения пенсии в декабре 2026 года. Фото © Life.ru

Короткие ответы: главное о двух пенсиях перед Новым годом

Кто получит две пенсии в декабре 2026 года?

Прежде всего получатели на банковский счёт, у которых обычный январский срок — с 1-го по 10-е число; итоговый перечень определяется праздничным графиком СФР.

Когда перечислят пенсию за январь 2027 года?

Ожидается до 30 декабря 2026 года для затронутых банковских выплат. Точный день подтвердит региональное отделение Соцфонда.

Будет ли третья, дополнительная пенсия?

Нет. Вторая выплата в декабре относится к январю. Это не «13-я пенсия».

Получу ли я снова пенсию в январе?

Если январская пенсия полностью выплачена досрочно в декабре, второй выплаты за тот же месяц не будет.

Надо ли писать заявление?

Нет, праздничный перенос для получателей, включённых в график, выполняется автоматически.

Будет ли индексация с 1 января 2027 года?

Массовая индексация страховых пенсий в январе не запланирована; по проекту бюджета повышения намечены на февраль и апрель.

Что делать, если пенсия приходит через почту?

Свериться с графиком своего почтового отделения; банковские сроки нельзя автоматически применять к почтовой доставке.

Авторы Александра Новоселова