Две пенсии в декабре 2026 года: кому выплатят за январь 2027 и когда
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Кто получит две пенсионные выплаты в декабре 2026 года, когда перечислят пенсию за январь 2027-го, как работает график СФР, будет ли индексация и нужно ли заявление.
Две пенсии в декабре 2026 года: кто из российских пенсионеров получит досрочную выплату за январь 2027 года, когда перечислят деньги на карту и как изменится график выплат перед Новым годом. Обложка © Life.ru
В декабре 2026 года часть российских пенсионеров получит две выплаты: обычную за декабрь и досрочную за январь 2027-го. Это касается прежде всего тех, кому пенсия поступает на банковский счёт в первые десять дней месяца, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Перенос связан с длинными новогодними каникулами. Однако речь не о новой выплате и не о «13-й пенсии»: январские деньги просто придут раньше. Окончательные даты по регионам Социальный фонд России (СФР) уточнит ближе к праздникам.
Кому придут две пенсии в декабре 2026 года
На досрочное перечисление за январь могут рассчитывать получатели, у которых обычная дата банковского зачисления попадает на период с 1 по 10 января. В декабре они получат деньги за текущий месяц и отдельным перечислением — за следующий. О такой схеме рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин. Она может охватывать работающих и неработающих получателей страховых, социальных и накопительных пенсий, если соответствующая выплата входит в праздничный банковский график.
Если пенсия обычно поступает после 10-го числа или доставляется почтальоном, нельзя автоматически обещать две декабрьские выплаты: график зависит от региона и способа доставки. Индивидуальную дату следует сверять с региональным отделением СФР.
Когда перечислят январскую пенсию за 2027 год
По сообщениям о предновогоднем порядке, ранние банковские перечисления ожидаются до наступления январских нерабочих дней, ориентир — не позднее 30 декабря 2026 года. Это последний рабочий день перед каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января включительно. Но единого официального поминутного или регионального графика январских выплат на 16 ноября ещё нет.
Когда придёт январская пенсия за 2027 год через «Почту России»: график доставки пенсионных выплат в новогодние праздники, сроки получения денег и порядок уточнения даты. Инфографика © Life.ru
Важно: «до 30 декабря» — заявленный ориентир, а не гарантированная дата получения каждым пенсионером. Даже в одном субъекте сроки для банка и почты могут отличаться.
Будет ли в декабре дополнительная, тринадцатая пенсия
Нет. Вторая декабрьская сумма — это заранее перечисленная пенсия за январь 2027 года. Получение двух переводов за один календарный месяц не увеличивает годовую сумму пенсионного обеспечения. В январе повторная выплата за уже оплаченный период не предусмотрена. Поэтому деньги, поступившие досрочно, нужно учитывать в бюджете следующего месяца.
Кому январская пенсия придёт через «Почту России»
Для почтовой доставки действует отдельное расписание. По общим правилам СФР период доставки пенсий через почту — с 3-го по 25-е число месяца; конкретный день определяется согласованным графиком. На праздники его могут корректировать. Не следует переносить банковский ориентир «до 30 декабря» на всех получателей пенсии через почту.
Уточнять дату удобно в своём почтовом отделении или региональном подразделении Социального фонда. Если человек не получил деньги в назначенный день, их обычно можно получить позже в рамках доставочного периода.
Как узнать дату выплаты пенсии за январь 2027 года: проверка графика через Социальный фонд России, банк и «Госуслуги». Фото © Life.ru
Будет ли январская пенсия больше декабрьской из-за индексации
Всеобщая индексация страховых пенсий с 1 января 2027 года не запланирована. Социальный фонд 12 ноября разъяснил: проект бюджета предусматривает два повышения страховых пенсий в 2027 году — с 1 февраля на прогнозные 6,8% и с 1 апреля ещё на 3,3%. Параметры и итоговый порядок определяются законодательством и уточняются после принятия бюджета и оценки инфляции.
Поэтому досрочная январская выплата не должна автоматически вырасти на эти проценты. Индивидуальные перерасчёты, например после достижения 80 лет, установления инвалидности или изменения сведений, — отдельный вопрос и не равны массовой январской индексации.
Как проверить дату выплаты пенсии и нужно ли заявление
Специальное заявление для праздничного переноса банковской выплаты подавать не требуется. Дата уточняется через региональное отделение СФР, банк, в который приходят деньги, либо отделение «Почты России» при почтовой доставке. Общую информацию о выплатах можно получить через контакт-центр СФР 8 (800) 100-00-01 и официальный сайт sfr.gov.ru.
Если ожидаемый срок прошёл, сначала стоит проверить выписку по счёту и сообщения банка, затем обратиться в своё отделение СФР. Не следует передавать неизвестным людям номер карты, PIN-код или коды из СМС под предлогом «оформления второй пенсии»: автоматический перенос не требует таких действий.
Нужно ли подавать заявление для досрочного получения пенсии в декабре 2026 года. Фото © Life.ru
Короткие ответы: главное о двух пенсиях перед Новым годом
- Кто получит две пенсии в декабре 2026 года?
Прежде всего получатели на банковский счёт, у которых обычный январский срок — с 1-го по 10-е число; итоговый перечень определяется праздничным графиком СФР.
- Когда перечислят пенсию за январь 2027 года?
Ожидается до 30 декабря 2026 года для затронутых банковских выплат. Точный день подтвердит региональное отделение Соцфонда.
- Будет ли третья, дополнительная пенсия?
Нет. Вторая выплата в декабре относится к январю. Это не «13-я пенсия».
- Получу ли я снова пенсию в январе?
Если январская пенсия полностью выплачена досрочно в декабре, второй выплаты за тот же месяц не будет.
- Надо ли писать заявление?
Нет, праздничный перенос для получателей, включённых в график, выполняется автоматически.
- Будет ли индексация с 1 января 2027 года?
Массовая индексация страховых пенсий в январе не запланирована; по проекту бюджета повышения намечены на февраль и апрель.
- Что делать, если пенсия приходит через почту?
Свериться с графиком своего почтового отделения; банковские сроки нельзя автоматически применять к почтовой доставке.