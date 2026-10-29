Производственный календарь на декабрь 2026 года: рабочие и выходные дни Оглавление Сколько рабочих и выходных дней в декабре 2026 года Будет ли сокращённый день 30 декабря 2026 года Норма рабочего времени в декабре 2026 года Праздники и переносы в декабре 2026 года Как отдыхаем на Новый год 2027 Шестидневная рабочая неделя в декабре 2026 года Региональные особенности Часто задаваемые вопросы Сколько рабочих дней и часов в декабре 2026 года, выходной ли 31 декабря, есть ли сокращённый день 30 декабря и как отдыхаем на Новый год 2027. Производственный календарь на декабрь 2026 года: рабочие и выходные дни. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В декабре 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 31 календарный день: 22 рабочих и 9 выходных. Норма рабочего времени при 40-часовой неделе составит 176 часов. Главная особенность месяца — 31 декабря, четверг, будет выходным днём, поэтому новогодние каникулы начнутся ещё до наступления 2027 года.

Сколько рабочих и выходных дней в декабре 2026 года

Первый день декабря выпадает на вторник. При обычной пятидневке рабочими будут будни с 1 по 30 декабря, кроме стандартных суббот и воскресений. Последний день месяца — 31 декабря — станет дополнительным выходным благодаря переносу.

Сколько рабочих и выходных дней в декабре 2026 года. Инфографика Life.ru

Итого в декабре — 22 рабочих и 9 выходных дней. Официальных нерабочих праздничных дней непосредственно в декабре нет.

Если нужно свериться с предыдущим месяцем, смотрите также производственный календарь на ноябрь 2026 года. Весь график на год собран в производственном календаре Life.ru на 2026 год.

31 декабря 2026 года — рабочий или выходной день

Декабрь 2026: выходные и праздничные дни. Инфографика Life.ru

31 декабря 2026 года — выходной.

Правительство РФ постановлением № 1466 от 24 сентября 2025 года перенесло на этот день выходной с воскресенья, 4 января 2026 года. Таким образом, последний рабочий день года при пятидневке — среда, 30 декабря.

Важно не путать два разных переноса. Выходной 31 декабря 2026 года появился за счёт переноса с 4 января 2026-го. А 31 декабря 2027 года станет выходным уже благодаря переносу с 3 января 2027-го. Это предусмотрено отдельным постановлением Правительства № 1187 от 17 сентября 2026 года.

Будет ли сокращённый день 30 декабря 2026 года

Будет ли сокращённый день 30 декабря 2026 года. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нет. 30 декабря 2026 года — обычный полный рабочий день.

По статье 95 ТК РФ рабочий день сокращается на час, если он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню. Но 31 декабря в 2026 году не является федеральным праздником — это перенесённый выходной. Поэтому оснований сокращать работу 30 декабря нет.

Для стандартного восьмичасового графика 30 декабря остаётся восьмичасовым рабочим днём.

Норма рабочего времени в декабре 2026 года

Норма рабочего времени в декабре 2026 года. Инфографика Life.ru

В декабре нет сокращённых предпраздничных дней, поэтому норма рассчитывается исходя из 22 полноценных рабочих дней.

При 40-часовой неделе расчёт простой: 22 × 8 = 176 часов. Для 36-часовой недели рабочий день в расчётном календаре составляет 7,2 часа, для 24-часовой — 4,8 часа.

Подробнее о том, как рассчитывается норма и кому по закону положено сокращённое рабочее время, — в отдельном материале Life.ru о норме рабочего времени.

Праздники и переносы в декабре 2026 года

Федеральных нерабочих праздничных дней в декабре нет. 12 декабря — День Конституции России — не является выходным: в перечне нерабочих праздничных дней статьи 112 ТК РФ этой даты нет.

Единственное изменение стандартного графика месяца — выходной 31 декабря, перенесённый с 4 января.

Других федеральных переносов в декабре 2026 года нет. Все переносы года можно посмотреть в полном производственном календаре на 2026 год.

Как отдыхаем на Новый год 2027

Новогодние каникулы начнутся в четверг, 31 декабря 2026 года, и продлятся до воскресенья, 10 января 2027 года включительно.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе россияне получат 11 дней отдыха подряд. Первый рабочий день нового года — понедельник, 11 января 2027 года. Этот график уже утверждён постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2026 года № 1187.

Как распределятся остальные праздники и длинные выходные следующего года, смотрите в производственном календаре Life.ru на 2027 год.

Шестидневная рабочая неделя в декабре 2026 года

При шестидневной рабочей неделе в декабре будет 26 рабочих и 5 выходных дней. Рабочими остаются субботы 5, 12, 19 и 26 декабря, обычные воскресенья — выходные.

31 декабря также является выходным и при шестидневке. Таким образом, рабочими в последнюю неделю года будут 28, 29 и 30 декабря.

При этом общая норма рабочего времени рассчитывается по единому порядку и не может превышать установленную продолжительность рабочей недели. Для шестидневки также действует правило: работа накануне обычного выходного дня не должна превышать пяти часов.

Региональные особенности

В Татарстане и Башкортостане дополнительных региональных нерабочих праздников в декабре 2026 года нет, поэтому при стандартной пятидневке декабрьский график совпадает с федеральным. Полный график по республикам — в производственном календаре Татарстана на 2026 год и производственном календаре Башкортостана на 2026 год.

В других субъектах работодателям стоит дополнительно сверяться с региональными нормативными актами.

Часто задаваемые вопросы

Сколько рабочих дней в декабре 2026 года?

При пятидневной рабочей неделе — 22 рабочих дня. Выходных будет девять.

31 декабря 2026 года — выходной?

Да. Четверг, 31 декабря, объявлен выходным за счёт переноса с воскресенья, 4 января 2026 года.

30 декабря 2026 года — сокращённый день?

Нет. Это полный рабочий день, поскольку следующий день является перенесённым выходным, а не нерабочим праздничным днём.

Сколько рабочих часов в декабре 2026 года?

При 40-часовой рабочей неделе — 176 часов, при 36-часовой — 158,4 часа, при 24-часовой — 105,6 часа.

12 декабря — выходной?

Нет. День Конституции России 12 декабря является памятной государственной датой, но не входит в перечень федеральных нерабочих праздничных дней. В 2026 году он выпадает на субботу, которая при обычной пятидневке и так является выходной.

Сколько дней отдыхаем на Новый год 2027?

При пятидневной рабочей неделе — 11 дней подряд, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. На работу нужно будет выйти 11 января.

Для сравнения можно также посмотреть, как россияне работали и отдыхали в декабре 2025 года.

Авторы Кирилл Золотарев