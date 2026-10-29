Производственный календарь на декабрь 2026 года: рабочие и выходные дни
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Сколько рабочих дней и часов в декабре 2026 года, выходной ли 31 декабря, есть ли сокращённый день 30 декабря и как отдыхаем на Новый год 2027.
Производственный календарь на декабрь 2026 года: рабочие и выходные дни. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В декабре 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 31 календарный день: 22 рабочих и 9 выходных. Норма рабочего времени при 40-часовой неделе составит 176 часов. Главная особенность месяца — 31 декабря, четверг, будет выходным днём, поэтому новогодние каникулы начнутся ещё до наступления 2027 года.
Сколько рабочих и выходных дней в декабре 2026 года
Первый день декабря выпадает на вторник. При обычной пятидневке рабочими будут будни с 1 по 30 декабря, кроме стандартных суббот и воскресений. Последний день месяца — 31 декабря — станет дополнительным выходным благодаря переносу.
Сколько рабочих и выходных дней в декабре 2026 года. Инфографика Life.ru
Итого в декабре — 22 рабочих и 9 выходных дней. Официальных нерабочих праздничных дней непосредственно в декабре нет.
Если нужно свериться с предыдущим месяцем, смотрите также производственный календарь на ноябрь 2026 года. Весь график на год собран в производственном календаре Life.ru на 2026 год.
31 декабря 2026 года — рабочий или выходной день
Декабрь 2026: выходные и праздничные дни. Инфографика Life.ru
31 декабря 2026 года — выходной.
Правительство РФ постановлением № 1466 от 24 сентября 2025 года перенесло на этот день выходной с воскресенья, 4 января 2026 года. Таким образом, последний рабочий день года при пятидневке — среда, 30 декабря.
Важно не путать два разных переноса. Выходной 31 декабря 2026 года появился за счёт переноса с 4 января 2026-го. А 31 декабря 2027 года станет выходным уже благодаря переносу с 3 января 2027-го. Это предусмотрено отдельным постановлением Правительства № 1187 от 17 сентября 2026 года.
Будет ли сокращённый день 30 декабря 2026 года
Будет ли сокращённый день 30 декабря 2026 года. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Нет. 30 декабря 2026 года — обычный полный рабочий день.
По статье 95 ТК РФ рабочий день сокращается на час, если он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню. Но 31 декабря в 2026 году не является федеральным праздником — это перенесённый выходной. Поэтому оснований сокращать работу 30 декабря нет.
Для стандартного восьмичасового графика 30 декабря остаётся восьмичасовым рабочим днём.
Норма рабочего времени в декабре 2026 года
Норма рабочего времени в декабре 2026 года. Инфографика Life.ru
В декабре нет сокращённых предпраздничных дней, поэтому норма рассчитывается исходя из 22 полноценных рабочих дней.
При 40-часовой неделе расчёт простой: 22 × 8 = 176 часов. Для 36-часовой недели рабочий день в расчётном календаре составляет 7,2 часа, для 24-часовой — 4,8 часа.
Подробнее о том, как рассчитывается норма и кому по закону положено сокращённое рабочее время, — в отдельном материале Life.ru о норме рабочего времени.
Праздники и переносы в декабре 2026 года
Федеральных нерабочих праздничных дней в декабре нет. 12 декабря — День Конституции России — не является выходным: в перечне нерабочих праздничных дней статьи 112 ТК РФ этой даты нет.
Единственное изменение стандартного графика месяца — выходной 31 декабря, перенесённый с 4 января.
Других федеральных переносов в декабре 2026 года нет. Все переносы года можно посмотреть в полном производственном календаре на 2026 год.
Как отдыхаем на Новый год 2027
Новогодние каникулы начнутся в четверг, 31 декабря 2026 года, и продлятся до воскресенья, 10 января 2027 года включительно.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе россияне получат 11 дней отдыха подряд. Первый рабочий день нового года — понедельник, 11 января 2027 года. Этот график уже утверждён постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2026 года № 1187.
Как распределятся остальные праздники и длинные выходные следующего года, смотрите в производственном календаре Life.ru на 2027 год.
Шестидневная рабочая неделя в декабре 2026 года
При шестидневной рабочей неделе в декабре будет 26 рабочих и 5 выходных дней. Рабочими остаются субботы 5, 12, 19 и 26 декабря, обычные воскресенья — выходные.
31 декабря также является выходным и при шестидневке. Таким образом, рабочими в последнюю неделю года будут 28, 29 и 30 декабря.
При этом общая норма рабочего времени рассчитывается по единому порядку и не может превышать установленную продолжительность рабочей недели. Для шестидневки также действует правило: работа накануне обычного выходного дня не должна превышать пяти часов.
Региональные особенности
В Татарстане и Башкортостане дополнительных региональных нерабочих праздников в декабре 2026 года нет, поэтому при стандартной пятидневке декабрьский график совпадает с федеральным. Полный график по республикам — в производственном календаре Татарстана на 2026 год и производственном календаре Башкортостана на 2026 год.
В других субъектах работодателям стоит дополнительно сверяться с региональными нормативными актами.
Часто задаваемые вопросы
Сколько рабочих дней в декабре 2026 года?
При пятидневной рабочей неделе — 22 рабочих дня. Выходных будет девять.
31 декабря 2026 года — выходной?
Да. Четверг, 31 декабря, объявлен выходным за счёт переноса с воскресенья, 4 января 2026 года.
30 декабря 2026 года — сокращённый день?
Нет. Это полный рабочий день, поскольку следующий день является перенесённым выходным, а не нерабочим праздничным днём.
Сколько рабочих часов в декабре 2026 года?
При 40-часовой рабочей неделе — 176 часов, при 36-часовой — 158,4 часа, при 24-часовой — 105,6 часа.
12 декабря — выходной?
Нет. День Конституции России 12 декабря является памятной государственной датой, но не входит в перечень федеральных нерабочих праздничных дней. В 2026 году он выпадает на субботу, которая при обычной пятидневке и так является выходной.
Сколько дней отдыхаем на Новый год 2027?
При пятидневной рабочей неделе — 11 дней подряд, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. На работу нужно будет выйти 11 января.
Для сравнения можно также посмотреть, как россияне работали и отдыхали в декабре 2025 года.