Страховые пенсии в России в 2027 году будут индексировать темпами выше инфляции. Повышение выплат проведут в два этапа, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции», — заявил глава Соцфонда.

Согласно утверждённым параметрам, первое повышение запланировано на 1 февраля 2027 года. Выплаты увеличат на 6,8% с учётом инфляции за предыдущий год. Второй этап индексации намечен на 1 апреля: прибавка составит ещё 3,3% с учётом роста доходов Социального фонда.

Таким образом, суммарное повышение составит около 10,3%. Размер прибавки в рублях будет зависеть от индивидуальной пенсии каждого получателя.

По прогнозу Соцфонда, средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров после повышения достигнет 30,2 тысячи рублей в месяц. Индексация затронет около 37,5 миллиона человек.