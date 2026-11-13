Россиянам, у которых очередная дата получения пенсии приходится на новогодние праздники, не придётся ждать окончания каникул. Социальный фонд перенесёт такие выплаты на конец декабря 2026 года. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Речь идёт о пенсионерах, которым деньги обычно поступают в первых числах месяца. Так, получатели с датой выплаты 6 января увидят январскую пенсию ещё до Нового года. Перенос затронет как банковские перечисления, так и доставку через почтовые отделения.

Пенсионерам не нужно обращаться в фонд или оформлять документы: изменение графика произойдёт автоматически. Чирков подчеркнул, что досрочная выплата в преддверии продолжительных январских выходных — ежегодная практика, а необходимые средства уже предусмотрены бюджетом.