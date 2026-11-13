Соцфонд: Часть россиян получит январскую пенсию досрочно, уже в декабре
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Россиянам, у которых очередная дата получения пенсии приходится на новогодние праздники, не придётся ждать окончания каникул. Социальный фонд перенесёт такие выплаты на конец декабря 2026 года. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Речь идёт о пенсионерах, которым деньги обычно поступают в первых числах месяца. Так, получатели с датой выплаты 6 января увидят январскую пенсию ещё до Нового года. Перенос затронет как банковские перечисления, так и доставку через почтовые отделения.
Пенсионерам не нужно обращаться в фонд или оформлять документы: изменение графика произойдёт автоматически. Чирков подчеркнул, что досрочная выплата в преддверии продолжительных январских выходных — ежегодная практика, а необходимые средства уже предусмотрены бюджетом.
Ранее Соцфонд сообщил, что работающим пенсионерам в России с 1 августа 2027 года пересчитают страховые пенсии с учётом взносов, перечисленных работодателями за предыдущий год. Повышение произойдёт автоматически, поэтому подавать заявления и обращаться в ведомства не потребуется. Августовская прибавка будет зависеть от официального заработка пенсионера в 2026 году. Чем больше страховых взносов за него перечислил работодатель, тем больше пенсионных коэффициентов можно учесть при перерасчёте.