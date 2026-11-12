Работающим пенсионерам в России с 1 августа 2027 года пересчитают страховые пенсии с учётом взносов, перечисленных работодателями за предыдущий год. Повышение произойдёт автоматически, поэтому подавать заявления и обращаться в ведомства не потребуется. О предстоящем перерасчёте сообщил Социальный фонд России.

Августовская прибавка будет зависеть от официального заработка пенсионера в 2026 году. Чем больше страховых взносов за него перечислил работодатель, тем больше пенсионных коэффициентов можно учесть при перерасчёте. При этом законодательство ограничивает максимальную прибавку тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами за год.

Перерасчёт затронет получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых в 2026 году поступали страховые взносы. Право на повышение сохраняется и в том случае, если человек работал в прошлом году, но к августу 2027-го уже уволился. Главное условие — наличие взносов, которые ещё не были учтены при определении размера пенсии.

Помимо августовского перерасчёта, работающих пенсионеров ждут две общие индексации страховых выплат. Согласно проекту бюджета Соцфонда, первое повышение запланировано на 1 февраля и составит 6,8%. Второе намечено на 1 апреля — ещё на 3,3%. Таким образом, в течение года у продолжающих трудиться пенсионеров предусмотрены три механизма увеличения выплат.

Февральская индексация будет связана с ростом потребительских цен, а апрельская — с увеличением доходов Социального фонда. В ведомстве подчеркнули, что новый порядок позволит учитывать как инфляцию, так и возможности системы пенсионного страхования.

Для неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии по старости после двух индексаций, по расчётам СФР, достигнет 30,2 тысячи рублей в месяц. Это примерно на 2,4 тысячи рублей больше нынешнего показателя. При этом индивидуальная прибавка будет различаться в зависимости от размера назначенной пенсии.

Изменения также затронут фиксированную выплату к страховой пенсии. После февральской индексации она должна увеличиться до 10,2 тысячи рублей. Это отразится на надбавках для граждан старше 80 лет, пенсионеров с инвалидностью I группы, а также получателей доплат за северный и сельский стаж.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2027 году россиян ожидает несколько этапов повышения пенсионных выплат. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб поясняла, что страховые пенсии проиндексируют в феврале и апреле, а работающим пенсионерам дополнительно пересчитают выплаты в августе. Отдельные изменения предусмотрены для получателей социальных и военных пенсий. Кроме того, специальные доплаты бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и некоторым работникам угольной промышленности планируется пересматривать четыре раза в год.