Фиксированная часть страховой пенсии в России впервые превысит 10 тысяч рублей. После индексации в феврале 2027 года её размер должен составить около 10,2 тысячи рублей. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Повышение затронет не только основной размер пенсионных начислений, но и надбавки, которые рассчитываются исходя из фиксированной выплаты. В первую очередь изменения коснутся граждан старше 80 лет и людей с инвалидностью I группы.

Для этих категорий предусмотрено удвоение фиксированной части страховой пенсии. Таким образом, после февральской индексации повышенная сумма составит примерно 20,4 тысячи рублей. При этом вдвое увеличивается не вся пенсия, а только её фиксированная составляющая.

Сейчас базовый размер выплаты составляет 9584,69 рубля. По предварительным расчётам, в феврале показатель вырастет на 6,8%. Окончательный процент повышения будет зависеть от фактической инфляции за 2026 год.

При этом размер страховой пенсии у каждого получателя индивидуален. Помимо фиксированной части, он зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов и стоимости одного балла.

В 2027 году запланировано два этапа индексации страховых пенсий. Первый состоится 1 февраля, а второй — 1 апреля. Во время апрельского повышения дополнительно пересчитают стоимость пенсионного коэффициента, тогда как фиксированная выплата останется на февральском уровне. Перерасчёт в рамках плановой индексации проведут автоматически. Обращаться в Социальный фонд с отдельным заявлением для получения прибавки не потребуется.

Ранее Социальный фонд раскрыл масштабы предстоящей индексации. Как сообщал Life.ru 6 ноября, в 2027 году повышение страховых пенсий затронет около 37,5 миллиона россиян. Согласно проекту бюджета фонда, выплаты планируют увеличить на 6,8% в феврале и дополнительно на 3,3% в апреле. К концу года средняя страховая пенсия по старости должна приблизиться к 29,9 тысячи рублей, а у неработающих пенсионеров — к 30,2 тысячи.